Τρία αδέλφια, εκ των οποίων το ένα ήταν 8 ετών, σκοτώθηκαν στην ανατολική επαρχία Ντονέτσκ της Ουκρανίας σε ρωσική επίθεση τη νύχτα της Πέμπτης.

Η μητέρα και η γιαγιά των παιδιών τραυματίστηκαν από την επίθεση και νοσηλεύονται.

Παράλληλα, άλλο ρωσικό πλήγμα με drones προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό έξι ακόμη στην Οδησσό, στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα εναντίον λιμενικών και σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Telegram. Υποδομές που ανήκαν σε μια επιχείρηση καθώς και αποθήκες λιπασμάτων και οχήματα υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο Κουλέμπα.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κιπέρ δήλωσε ότι ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές της επαρχίας, όπως και ιδιωτικές κατοικίες έγιναν στόχοι της ρωσικής επίθεσης, αφού νωρίτερα είχε κάνει λόγο για «σοβαρές» διακοπές στην ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και την υδροδότηση.

Η ιδιωτική ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK ανακοίνωσε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της Οδησσού είναι «εξαιρετικά σοβαρές» και πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για την αποκατάστασή τους.

Εξάλλου στόχος ρωσικής επίθεσης έγινε τις προηγούμενες 24 ώρες και το σιδηροδρομικό δίκτυο της νοτιοανατολικής επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τον Κουλέμπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

