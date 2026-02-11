Λογαριασμός
Τραγωδία στο Χάρκοβο: Ρωσικό drone ξεκλήρισε οικογένεια

Τρία μικρά παιδιά και ο 34χρονος πατέρας τους έχασαν τη ζωή τους κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού τους - Η έγκυος μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της

xarkobo

Μία οικογένεια ξεκληρίστηκε κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων την νύχτα της Δευτερας στην ανατολική Ουκρανία. 

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κατέπεσε σε σπίτι, στην πόλη Μποχοντούχιβ, δυτικά του Χαρκόβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μικρά παιδιά και ο 34χρονος πατέρας τους. 

Η μητέρα των παιδιών - έγκυος για τέταρτη φορά -  μάχεται για τη ζωή της στο νοσοκομείο, με σοβαρά εγκαύματα.

«Εξαιτίας του πλήγματος, το σπίτι καταστράφηκε εντελώς και τυλίχθηκε στις φλόγες και η οικογένεια εγκλωβίστηκε κάτω από τα χαλάσματα», δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram η Εισαγγελία της Περιφέρειας του Χαρκόβου.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, έγραψε στο Χ: «Μια ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε με μία μόνο ενέργεια ρωσικού τρόμου».

Σιωπή από τη Ρωσία 

«Κάθε τέτοιο ρωσικό πλήγμα υπονομεύει την εμπιστοσύνη σε οτιδήποτε γίνεται διπλωματικά για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας «ισχυρή πίεση» στη Ρωσία και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να σταματήσει. Ετοιμάζεται να συνεχίσει να πολεμά. Και το μόνο πράγμα που πραγματικά λειτουργεί για την προστασία της ζωής είναι η δύναμή μας, που σημαίνει ότι η στήριξη και η ενίσχυση της Ουκρανίας πρέπει να συνεχιστεί», έγραψε.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης σε νυχτερινή επίθεση με drone στη γειτονική περιφέρεια του Σούμι, που, σύμφωνα με τον ίδιο, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό έξι άλλων, μεταξύ των οποίων παιδιών, καθώς σε επίθεση με drone σε νοσοκομείο στη νοτιοανατολική πόλη της Ζαπορίζια.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Ρωσία για την επίθεση.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοθετεί εσκεμμένα αμάχους στον πόλεμο, αν και οι επιθέσεις της έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες εξ αυτών μετά την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

H Ουκρανία έχει πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία ή σε υπό ρωσική κατοχή τμήματα της Ουκρανίας στη διάρκεια του πολέμου, αν και σε μικρότερη κλίμακα.

