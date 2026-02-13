Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα» για να αντιμετωπίσει απόπειρες κατασκοπείας εναντίον της, μετά τη δημοσίευση από τη CIA βίντεο που έχει στόχο να στρατολογήσει αξιωματικούς του κινεζικού στρατού.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν, δήλωσε ότι η χώρα θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα «την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα συμφέροντά της» απέναντι σε αποσταθεροποιητικές ενέργειες που υποκινούνται από το εξωτερικό.

Το βίντεο της CIA στο YouTube παρουσιάζει έναν υποτιθέμενο Κινέζο αξιωματικό που αποφασίζει να επικοινωνήσει με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, θεωρώντας ότι «το μόνο πράγμα που προστατεύουν οι ηγέτες είναι τα προσωπικά τους συμφέροντα».

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα» για να αντιμετωπίσει τις απόπειρες κατασκοπείας εις βάρος της, μετά τη δημοσίευση από τη CIA ενός βίντεο στη μανδαρινική γλώσσα που έχει στόχο να στρατολογήσει αξιωματικούς του κινεζικού στρατού.

«Η Κίνα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει σθεναρά τις διεισδύσεις και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες που υποκινούνται από το εξωτερικό από αντικινεζικές δυνάμεις και να υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα συμφέροντά της αναφορικά με την ανάπτυξη», δήλωσε στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Λιν Τζιαν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο κανάλι της CIA στο YouTube, παρουσιάζει κάποιον που υποδύεται έναν Κινέζο αξιωματικό ο οποίος αποφασίζει να επικοινωνήσει με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ επειδή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «το μόνο πράγμα που προστατεύουν οι ηγέτες είναι τα προσωπικά τους συμφέροντα».

Το συνοδευτικό κείμενο στη μανδαρινική γλώσσα ενθαρρύνει τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με ηγέτες και υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Κίνας.

Πέρυσι η CIA είχε δημοσιοποιήσει αρκετά βίντεο που, σύμφωνα με τον διευθυντή της Τζον Ράτκλιφ, αποσκοπούσαν στη «στρατολόγηση Κινέζων αξιωματούχων για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ». Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών τα είχε καταδικάσει ως «πολιτική προβοκάτσια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

