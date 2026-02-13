Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στην υπηρεσία των σφαγείων στην Αυστραλία βοηθώντας τους κτηνοτρόφους να... μετράνε τα πρόβατα και να κοιμούνται πιο ήσυχοι τα βράδια, αποφεύγοντας διαφωνίες για λάθη στη μέτρηση, κάτι που τους βασανίζει εδώ και δεκαετίες.

Η βιομηχανία κρέατος αποτελεί σύμβολο για μια χώρα της οποίας η οικονομία «χτίστηκε στην πλάτη των προβάτων», λόγω των σημαντικά υψηλών εξαγωγών μαλλιού και αρνιού, σημειώνουν οι Financial Times.

Κάποτε, οι κτηνοτρόφοι στις απομακρυσμένες περιοχές της Αυστραλίας μετρούσαν τα ζώα μέχρι και οκτώ φορές μέχρι να φτάσουν από το αγρόκτημα στο σφαγείο. Οι διαφορές στις μετρήσεις μπορούσαν να προκαλέσουν εντάσεις μεταξύ αγροτών, οδηγών φορτηγών και σφαγείων, καθώς απαιτούσαν επανειλημμένους επανελέγχους για να διασφαλιστεί ο σωστός αριθμός των ζώων.

Με τις τιμές του αρνιού να έχουν αυξηθεί περίπου κατά 30% σε σύγκριση με πέρσι λόγω της υψηλής παγκόσμιας ζήτησης για αυστραλιανό κρέας και τη σημαντική ζήτηση για μαλλί, η ακριβής καταμέτρηση έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η εταιρεία V&V Walsh, ένα μεγάλο σφαγείο, έχει εγκαταστήσει κάμερες τεχνητής νοημοσύνης της BlueSync για να μετράνε τα ζώα καθώς φτάνουν, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τα λάθη και τις διαφωνίες..

Η τεχνητή νοημοσύνη πέρα από την καταμέτρηση βοηθά επίσης στο να βελτιστοποιεί τις διαδικασίες επεξεργασίας, όπως η σφαγή, η ανίχνευση μολυσματικών ασθενειών στα ζώα και η διασφάλιση της ποιότητάς του κρέατος.

