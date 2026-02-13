Γερμανός ΥΠΕΞ: Κάποιοι στο ΝΑΤΟ είναι ενοχλημένοι από δηλώσεις Αμερικανών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε την Παρασκευή ότι πρόσφατα σχόλια εκπροσώπων της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια εντός του ΝΑΤΟ και ότι η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου αποτελεί ευκαιρία για την υπέρβαση των διαφορών.

«Η συμμαχία βρίσκεται υπό πίεση. Υπάρχει αποξένωση, υπάρχει ενόχληση για ορισμένα από όσα ακούμε από την Ουάσινγκτον. Πρέπει να μιλήσουμε γι’ αυτά εδώ όλοι μαζί. Θέλουμε να προσδιορίσουμε τους κοινούς μας παρονομαστές και το νόημα του ΝΑΤΟ» δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ στον γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ARD, μιλώντας από το Μόναχο, όπου διεξάγεται η Διάσκεψη Ασφαλείας.

Χθες ο αναπληρωτής επικεφαλής του Πενταγώνου Έλμπριτζ Κόλμπι μιλώντας στους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση στις Βρυξέλλες ζήτησε από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν περαιτέρω τις αμυντικές δαπάνες, παρουσιάζοντας το όραμα «ΝΑΤΟ 3.0», στο οποίο η Ευρώπη θα αναλαμβάνει μεγαλύτερο βάρος, καθώς οι ΗΠΑ στρέφουν στρατηγικά την προσοχή τους προς τον Ειρηνικό.

Στην ομιλία του, που είχε συμφιλιωτικό τόνο, ο Κόλμπι δεν έκανε καμία αναφορά στις προηγούμενες προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

«Η αλλαγή της παλίρροιας έχει ήδη συμβεί και πρέπει να νιώθουμε υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση γι’ αυτό», δήλωσε ο Κόλμπι στους

Ο Κόλμπι, αρχιτέκτονας της πρόσφατης αμερικανικής αμυντικής στρατηγικής και από τους πιο αυστηρούς επικριτές της ευρωπαϊκής αμυντικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα «συνεχίσει να παρέχει την αμερικανική πυρηνική ομπρέλα προστασίας», αλλά τόνισε στους συμμάχους ότι η Αμερική επιθυμεί «εταιρική σχέση, όχι εξάρτηση».

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν επίσης, «με πιο περιορισμένο και στοχευμένο τρόπο», βασικές δυνατότητες που δεν διαθέτουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην κοινή άμυνα του ΝΑΤΟ βάσει του Άρθρου 5 της ιδρυτικής συνθήκης της Συμμαχίας.

