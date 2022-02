Μαίνονται οι μάχες στην Ουκρανία, καθώς πέρα από τις εκρήξεις στο Κίεβο και τους πυροβολισμούς στη Μαριούπολη, υπάρχουν αναφορές για βομβαρδισμούς των πόλων Χμελνίτσκι και Πολτάβα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ανταποκριτή του Guardian στο twitter, υπάρχουν «αναφορές για ρουκέτες/βομβαρδισμούς στις περιοχές Χμελνίτσκι και Πολτάβα τηςΟυκρανίας. Η ρωσική εκστρατεία φαίνεται να διευρύνεται».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, από την ισχυρή έκρηξη η νύχτα έγινε...μέρα.

Δείτε το συγκλοντιστικό βίντεο:

Reports of rocket strikes/bombings in Khmelnitsky & Poltava regions of Ukraine. The Russian campaign seems to be broadening a bit @unian pic.twitter.com/EGCPW8Z3Z9