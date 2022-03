«Εάν η Δύση επιτρέψει στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αντιταχθεί ατιμωρητί στις αρχές της παγκόσμιας τάξης, αυτό θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για ολόκληρο τον κόσμο» προειδοποίησε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η ρωσική επιθετικότητα αφορά ολόκληρο τον κόσμο.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Σε δηλώσεις του κατά τη Σύνοδο υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ ο κ. Μπλίνκεν χαιρέτισε τα «ιστορικά» βήματα που έχει κάνει η ΕΕ κατά της Ρωσίας.



«Είμαστε αντιμέτωποι με αυτό που είναι ο πόλεμος της επιλογής του Προέδρου Πούτιν: απρόκλητος, αδικαιολόγητος, ένας πόλεμος που έχει φρικτές, φρικτές συνέπειες για τους απλούς ανθρώπους. Για μητέρες, πατέρες. Για παιδιά. Βλέπουμε τις εικόνες στην τηλεόραση και πρέπει να σταματήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Μιλώντας με τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, ο κ. Μπλίνκ επισήμανε «δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε τον πόλεμο. Άρα ο συντονισμός μεταξύ μας είναι ζωτικής σημασίας. Είμαστε και παραμένουμε ενωμένοι στην απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι πέρα από τον κίνδυνο για τους Ουκρανούς, η εισβολή της Ρωσίας θέτει επίσης σε κίνδυνο θεμελιώδεις αρχές που θεσπίστηκαν μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους που είναι σημαντικές για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, «αρχές που ο Πρόεδρος Πούτιν παραβιάζει κατάφωρα κάθε μέρα».

Για το «άσχημο πρόσωπο του πολέμου που ξέσπασε στα σύνορά μας» έκανε λόγο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Δυσοίωνες προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες στην Ουκρανία από τον γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα.

Μετά την έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο Στόλτενμπεργκ απηύθυνε προειδοποίηση ότι τα χειρότερα έπονται, καθώς όπως είπε οι ρωσικές δυνάμεις αναμένεται να φέρουν βαρύτερο οπλισμό και να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους σε όλη την Ουκρανία. Προειδοποίησε μάλιστα για «περισσότερο θάνατο, περισσότερα βάσανα, και περισσότερη καταστροφή».

Μιλώντας νωρίτερα με τον καγκελάριο Σολτς, ο πρόεδρος Πούτιν, αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση της καγκελαρίας, ενημέρωσε τον κ. Σολτς ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν προγραμματίσει τρίτο γύρο συνομιλιών για το Σαββατοκύριακο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω συνομιλίες στο εγγύς μέλλον.

