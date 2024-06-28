Πόλεμος στην Ουκρανία: Επτά άμαχοι νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό

Τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικό βομβαρδισμό στη μικρή πόλη της Νέας Υόρκης στην ανατολική Ουκρανία και άλλοι τρεις σκοτώθηκαν σε επιδρομές στο βορειοανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η πόλη Νέα Υόρκη και η γειτονική της Τορέτσκ, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου, δέχονται σφοδρούς βομβαρδισμούς από τα μέσα Ιουνίου από τις ρωσικές δυνάμεις που επιδιώκουν σε εδαφικά κέρδη στην επαρχία Ντονέτσκ (ανατολικά).

«Η Τορέτσκ έγινε και πάλι στόχος πληγμάτων, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν», τόνισε ο κυβερνήτης της περιοχής, Βαντίμ Φιλάτσκιν, μιλώντας για μια «κατευθυνόμενη» βόμβα.

Στην επαρχία Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπου ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επίθεση τον Μάιο, πυρά του ρωσικού πυροβολικού προκάλεσαν το θάνατο μιας 56χρονης γυναίκας το πρωί σε ένα συνοριακό χωριό, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στη Χερσώνα στην νότια Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε από ένα «drone καμικάζι» και ένας άλλος σκοτώθηκε μετά τον «μαζικό βομβαρδισμό» του χωριού Νοβολεκσαντρίβκα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

