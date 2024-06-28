Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 20χρονου Φίλιππου Τσάνη από οικογένεια με γερμανική, ελληνική και πολωνική καταγωγή στην ήσυχη λουτρόπολη Μπαντ Οϊνχάουζεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο της πόλης όταν ο 20χρονος Φίλιππος και 19χρονος φίλος του δέχθηκαν γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα επίθεση από ομάδα νεαρών, μετά από πάρτι αποφοίτησης της αδερφής του Φίλιππου.

Τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα

Ο Φίλιππος υπέκυψε στα τραύματά του ύστερα από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μέχρι στιγμής φερόμενος κύριος δράστης του εγκλήματος είναι 18χρονος με συριακή υπηκοότητα. Όπως δήλωσε στην Bild ο αρμόδιος εισαγγελέας Κρίστοφ Μάκελ, ήρθε στη Γερμανία το 2016 στο πλαίσιο του προγράμματος οικογενειακής επανένταξης. Έκτοτε ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές για αξιόποινες πράξεις που σχετίζονταν με ναρκωτικές ουσίες αλλά και κλοπές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλούνται γερμανικά μέσα, στην «παρέα» του 18χρονου υπήρχαν κι άλλοι νεαροί γερμανικής υπηκοότητας που ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί πάντως τα αίτια της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος του Φίλιππου, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και οι γερμανικές αρχές προσεκτικές και φειδωλές στις επίσημες τοποθετήσεις τους.

Πολλές πολιτικές αντιδράσεις

«Ο δράστης πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη» ανέφερε για την υπόθεση ο τοπικός πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και εκ των κορυφαίων στελεχών των Χριστιανοδημοκρατών Χέντρικ Βυστ, συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να «υπάρξουν βελτιώσεις» στο πεδίο των απελάσεων αλλοδαπών, οι οποίοι διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα βίας.

Μιλώντας στην εφημερίδα Welt ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κ.Ο. των Σοσιαλδημοκρατών στη γερμανική βουλή, Ντιρκ Βίζε, αναφέρει ότι «ο δράστης θα πρέπει να τιμωρηθεί με όλη την αυστηρότητα του νόμου». Μάλιστα επισημαίνει ότι εάν επιβεβαιωθεί ότι ο 18χρονος είναι από τη Συρία και είχε συλληφθεί στο παρελθόν για άλλες αξιόποινες πράξεις «θα πρέπει να απελαθεί αμέσως μετά την έκτιση της ποινής του».

Ριζική αλλαγή της γερμανικής μεταναστευτικής πολιτικής ζητούν και οι Φιλελεύθεροι διά του επικεφαλής της Κ.Ο. τους Κρίστιαν Ντυρ, ο οποίος επιρρίπτει ευθύνες για «αδράνεια» στην προηγούμενη κυβέρνηση του μεγάλου συνασπισμού Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών επί καγκελαρίας Μέρκελ. «Δεν θα πρέπει να αποτελούν πια ταμπού οι απελάσεις σε Αφγανιστάν και Συρία» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από το κόμμα της Αριστεράς η βουλευτής Κλάρα Μπύνγκερ, η οποία ασχολείται με θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφιστά από την άλλη πλευρά την προσοχή στο ζήτημα της λήψης «προληπτικών μέτρων για αντιμετώπιση της εγκληματικότητας» και θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην υποστήριξη νέων μέσω προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, ψυχολογικής στήριξης, ακόμη και θεραπείας.

Η ίδια επικρίνει την πολιτική περικοπών της γερμανικής συγκυβέρνησης στο πεδίο των κοινωνικών επιδομάτων με στόχο να επενδύσει «αποκλειστικά» στον στρατό και την ασφάλεια. Τονίζει επίσης ότι αποτρόπαιες, μεμονωμένες πράξεις σαν κι αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου να δημιουργούνται υπόνοιες για ολόκληρες κοινωνικές ομάδες.

Φόβοι για εργαλειοποίηση της υπόθεσης

Την ίδια ώρα η συμπρόεδρος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία Αλίς Βάιντελ σε ανάρτησή της καταγγέλλει τη «μεταναστευτική βία» καλώντας σε επίσπευση των απελάσεων. Μάλιστα συμπεριλαμβάνει και το hashtag #DeshalbAfD (Γι' αυτό AfD). Η ανάρτηση της Βάιντελ στην πλατφόρμα Χ για τον θάνατο του Φίλιππου Τσάνη προκάλεσε ωστόσο την οργισμένη αντίδραση της οικογένειας του θύματος.

Θείος του θύματος δήλωσε στην εφημερίδα Neue Westfälische: «Δεν θα επιτρέψουμε στην ακροδεξιά να εκμεταλλευθεί τον θάνατο του ανιψιού μου και να κάνει πολιτική με τον θάνατό του». Όπως δηλώνει μάλιστα: «Μου προκάλεσε αηδία να βλέπω την Αλίς Βάιντελ να σκουπίζει από την άκρη του ματιού της ένα δάκρυ μιλώντας για τον ανιψιό μου». Πλήθος σχολίων κάτω από την ανάρτηση, μεταξύ αυτών και φίλων του Φίλιππου, κάνουν λόγο για εργαλειποιήση της εγκληματικής ενέργειας για πολιτικούς λόγους από την ακροδεξιά.

Σε δηλώσεις μελών της οικογένειας σε γερμανικά μέσα αυτές τις μέρες το αίτημα για απονομή δικαιοσύνης είναι σαφές, δηλώνουν όμως όλοι εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου για δίκαιες ποινές.

