Ρωσία: Τουλάχιστον 45.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν στο πόλεμο της Ουκρανίας

Τουλάχιστον 45.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας το 2023, αριθμός σχεδόν διπλάσιος, εκείνου ένα χρόνο νωρίτερα, γράφει σήμερα ο ιστότοπος Vaznie Istorii (σημαντικές ιστορίες) επικαλούμενος τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Rosstat).

Συνολικά τα δύο πρώτα χρόνια της πλήρους κλίμακας εισβολής, στον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 71.000 Ρώσοι, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Rosstat. Ο ιστότοπος επισημαίνει, ότι προέβη σ αυτές τις εκτιμήσεις με βάση τη μέθοδο της υπερβάλλουσας θνησιμότητας.

Δημογράφοι, που μίλησαν στη συντακτική επιτροπή του ιστότοπου υπό τον όρο της ανωνυμίας, υποθέτουν ότι οι εκτιμήσεις αυτές είναι μόνο ο ελάχιστος δυνατός αριθμός αυτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι θάνατοι μπορούν να καταγραφούν τόσο στην περιοχή όπου ζει ένα άτομο όσο και στον τόπο όπου πέθανε, για παράδειγμα στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα, η Rosstat δεν δημοσιεύει στοιχεία για τη θνησιμότητα στις κατεχόμενες περιοχές. Οι αγνοούμενοι δεν περιλαμβάνονται επίσης στις επίσημες στατιστικές, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Τους δικούς τους υπολογισμούς κάνουν από την έναρξη του πολέμου η ρωσική υπηρεσία του BBC και ο ιστότοπος Mediazona. Στην τελευταία τους αναφορά στα μέσα Ιουνίου, τα εν λόγω δύο μέσα είχαν γράψει ότι από την έναρξη του πολέμου κατά της Ουκρανίας έχουν ταυτοποιήσει τα ονόματα 56.452 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Οι δημοσιογράφοι των δυο αυτών μέσων σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών, καταρτίζουν ονομαστικό κατάλογο των Ρώσων που έχουν σκοτωθεί. Τα στοιχεία για τους νεκρούς τα συγκεντρώνουν από ανοιχτές πηγές: από τις ανακοινώσεις των περιφερειακών αρχών, από τις νεκρολογίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από δημοσιεύματα ΜΜΕ και στη συνέχεια επαληθεύονται.

Πηγή: skai.gr

