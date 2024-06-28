Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δεσμεύσεις που περιγράφονται σε 20 συμφωνίες ασφαλείας που έχει υπογράψει το Κίεβο με τους εταίρους του ανέρχονται σε 60 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

«Σύμφωνα με αυτές τις συμφωνίες, τα επόμενα τέσσερα χρόνια, οι εταίροι μας σχεδιάζουν να παράσχουν στην Ουκρανία συνολική στρατιωτική υποστήριξη ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως», δήλωσε ο Ντενίς Σμιχάλ κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης.

Η Ουκρανία μάχεται κατά της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.