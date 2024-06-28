Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε την Παρασκευή ότι σκοπεύει να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο, μια μέρα μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε για την επίδοσή του στο ντιμπέιτ εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

«Σκοπεύω να κερδίσω αυτές τις εκλογές», είπε ο Μπάιντεν σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας. «Ξέρω ότι δεν είμαι νέος, είναι αυτονόητο. Λοιπόν, ξέρω ότι δεν περπατάω τόσο εύκολα όσο παλιά, δεν μιλάω τόσο καθαρά όσο παλιά, δεν συζητάω τόσο καλά όσο παλιά, αλλά ξέρω τι γνωρίζω. Ξέρω πώς να λέω την αλήθεια», είπε ο πρόεδρος.

«Ξέρω το σωστό από το λάθος. Ξέρω πώς να κάνω αυτή τη δουλειά. Ξέρω πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Ξέρω, όπως εκατομμύρια Αμερικανοί ότι όταν σε χτυπούν, σηκώνεσαι ξανά» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο Μπάιντεν επανέλαβε ότι πιστεύει ότι μπορεί ακόμα να κάνει τη δουλειά. «Παιδιά, σας δίνω τον λόγο μου ως Μπάιντεν, δεν θα ήμουν ξανά υποψήφιος αν δεν πίστευα με όλη μου την καρδιά και την ψυχή ότι μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Γιατί, ειλικρινά, το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό» πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν δεν σκοπεύει να παραιτηθεί

Παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για την απόδοση του Αμερικανού προέδρου στη διάρκεια της τηλεοπτικής αναμέτρησης με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι σύμβουλοί του απέρριψαν σήμερα κατηγορηματικά τις εκκλήσεις για αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα για την προεδρία.

Ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Μπάιντεν, Σεθ Σούστερ, δήλωσε ότι ο Μπάιντεν δεν θα αποχωρήσει από την κούρσα.

«Δεν υπάρχει καμία βάση για αυτό», είπε επίσης ένας ακόμα σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου στο CNN το πρωί της Παρασκευής. «Δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι οι ψηφοφόροι συμφωνούν με αυτό».

Στο ίδιο κλίμα και οι δηλώσεις του συμβούλου που συμμετείχε στις προετοιμασίες για το ντιμπέιτ στο Καμπ Ντέιβιντ, ο οποίος απέρριψε επίσης τις επικρίσεις για την απόδοση του Μπάιντεν. «Δεν ανησυχώ για τέτοια πράγματα», είπε ο σύμβουλος.

Οι σύμβουλοι της εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τα αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι οι ψηφοφόροι αντέδρασαν θετικά στις απόψεις του σχετικά με την άμβλωση και την κλιματική αλλαγή, αλλά και για τα σημεία της συζήτησης όπου έγινε αναφορά στις νομικές υποθέσεις του Τραμπ και στην άρνησή του να αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών.

Ειδικότερα, υποστήριξαν ότι μία και μοναδική συζήτηση δεν πρέπει να αποκλείσει τον πρόεδρο από το να επιδιώξει την επανεκλογή του. Ο Μπάιντεν προτίθεται να συμμετάσχει στη δεύτερη προεδρική συζήτηση τον Σεπτέμβριο επίσης, είπε η ομάδα του την Παρασκευή.

Οι Δημοκρατικοί δεν σκέφτονται αντικατάσταση του Μπάιντεν

Οι Δημοκρατικοί δεν σχεδιάζουν άμεση παρέμβαση για να πιέσουν τον Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα μετά την εμφάνισή του στο ντιμπέιτ χθες το βράδυ, σύμφωνα με πηγές των Δημοκρατικών που επικαλείται το CNN.

Αντίθετα, θέλουν να επικεντρωθούν σε αυτό που μπορούν να ελέγξουν: Να κερδίσουν ξανά τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να διατηρήσουν τη Γερουσία.

Η στρατηγική αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στο να πέσουν οι τόνοι και να επαναξιολογηθεί τις επόμενες εβδομάδες η δυναμική της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις είπε στους δημοσιογράφους σήμερα ότι ο Μπάιντεν δεν πρέπει να παραιτηθεί. Ερωτηθείς για την αντίδρασή του στην απόδοση του Μπάιντεν, ο Τζέφρις είπε: «Θα κερδίσουμε τη Βουλή τον Νοέμβριο».



