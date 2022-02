Μαίνεται ο κυβερνοπόλεμος μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Ο επίσημος ιστότοπος του Κρεμλίνου, του γραφείου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, kremlin.ru, "έπεσε" σήμερα Σάββατο, έπειτα και από αναφορές περί κυβερνοεπιθέσεων εναντίον διαφόρων ιστότοπων της ρωσικής κυβέρνησης και κρατικών ΜΜΕ.

Οι Anonymous ανακοίνωσαν την Παρασκευή στο Twitter ότι παραβίασαν τη βάση δεδομένων του ιστότοπου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και διέρρευσαν τα προσωπικά δεδομένα.

Στο Twitter της, η ομάδα δημοσίευσε επίσης screenshots των δεδομένων και παρείχε έναν σύνδεσμο όπου οι χρήστες μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.



You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV