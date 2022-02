Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα την αυστηροποίηση των όρων της απαγόρευσης της κυκλοφορίας που έχει τεθεί σε ισχύ λόγω της ρωσικής εισβολής, προειδοποιώντας πως κάθε άνθρωπος που θα κυκλοφορεί στον δρόμο μεταξύ 17.00 και 08.00 θα αντιμετωπίζεται από τις αρχές ως εχθρός.

"Όλοι οι πολίτες που θα βρίσκονται στον δρόμο κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα θεωρούνται μέλη ομάδων σαμποτάζ και αναγνώρισης του εχθρού", ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο στο Telegram.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στο Κίεβο την Πέμπτη, μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, διαρκούσε έως σήμερα μεταξύ 22.00 έως 07.00.

Ο Κλίτσκο ανακοίνωσε επίσης πως το μετρό της ουκρανικής πρωτεύουσας μετατρέπεται σε καταφύγιο για τους κατοίκους και δεν θα εκτελεί, προς το παρόν, δρομολόγια.

"Το μετρό μετατρέπεται σε καταφύγιο", έγραψε σε ένα ξεχωριστό μήνυμα στο Telegram.

Συνεχίζεται η αντίσταση «μάχη» του Κιέβου- O χάρτης της πολιορκίας

Σε φωτογραφία που δημοσίευσε το γαλλικό πρακτορείο απεικονίζεται επί χάρτου, τα σημεία των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου.

