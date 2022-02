Η Άγκυρα έσπευσε να διαψεύδει τον Βολοντίρ Ζελένσκι, που σε tweet του ανέφερε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δέχθηκε να κλείσει τα Στενά για τα ρωσικά πολεμικά πλοία.



«Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δεν είπε στον Ουκρανό Πρόεδρο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ότι η Τουρκία θα κλείσει τα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων στα ρωσικά πολεμικά πλοία», δήλωσε ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος στο σάιτ Middle East Eye το Σάββατο.



«Ο πρόεδρος Ερντογάν δεν υποσχέθηκε να κλείσει τα στενά», είπε ο Τούρκος αξιωματούχος, του οποίου το όνομα δεν αποκαλύπτεται, αλλά σύμφωνα με το σάιτ έχει άμεση γνώση του τι διημείφθη μεταξύ των δύο ηγετών στην

επικοινωνία που είχαν.



«Η Τουρκία δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση να κλείσει τα στενά για τα ρωσικά πλοία» ξεκαθάρισε.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης τους, ότι η Άγκυρα καταβάλλει προσπάθειες για μια άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σε μια ανακοίνωση, η τουρκική προεδρία είπε ότι ο Ερντογάν εξέφρασε, επίσης, τα συλλυπητήριά του για τους Ουκρανούς που έχουν σκοτωθεί στη ρωσική επίθεση.

Από πλευράς της η Ρωσία αναφέρει, σύμφωνα με το Interfax, ότι δεν έχει επίσημη ειδοποίηση ότι τα Στενά έκλεισαν.

«Ευχαριστώ τον φίλο μου κ. Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το λαό της Τουρκίας για την ισχυρή υποστήριξή τους. Η απαγόρευση διέλευσης ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και η σημαντική στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη για την Ουκρανία είναι εξαιρετικά σημαντικές σήμερα. Ο λαός της Ουκρανίας δεν θα το ξεχάσει ποτέ αυτό!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο μήνυμά του.

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα απέφευγε να πάρει σαφή θέση για το θέμα υποστηρίζοντας ότι ακόμα και εάν επιβάλει απαγόρευση δεν μπορεί να σταματήσει τη διέλευση πλοίων που επιστρέφουν στις βάσεις τους.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!