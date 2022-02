Η Τουρκία θα μπλοκάρει την διέλευση ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαριστεί τον Ταγίπ Ερντογάν μέσω tweet, δηλώνοντας ότι η Τουρκία θα απαγορεύσει την διέλευση ρωσικών πολεμικών πλοίων από τα στενά του Βοσπόρου.

«Ευχαριστώ τον φίλο μου κ. Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το λαό της Τουρκίας για την ισχυρή υποστήριξή τους. Η απαγόρευση διέλευσης ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και η σημαντική στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη για την Ουκρανία είναι εξαιρετικά σημαντικές σήμερα. Ο λαός της Ουκρανίας δεν θα το ξεχάσει ποτέ αυτό!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο μήνυμά του.

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα απέφευγε να πάρει σαφή θέση για το θέμα υποστηρίζοντας ότι ακόμα και εάν επιβάλει απαγόρευση δεν μπορεί να σταματήσει τη διέλευση πλοίων που επιστρέφουν στις βάσεις τους.

