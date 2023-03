Κοιτώντας κατάματα το θάνατο: Η στιγμή που Ουκρανός αιχμάλωτος εκτελείται φωνάζοντας «Δόξα στην Ουκρανία» - Βίντεο

Κοιτώντας κατάματα το θάνατο… Το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει η εκτέλεση Ουκρανού αιχμαλώτου. Ο Ουκρανός φαίνεται να αψηφά τους Ρώσους κοιτάζοντας κατάματα την κάμερα, να καπνίζει ψύχραιμα ένα τσιγάρο, και μετά την τελευταία του τζούρα να φωνάζει «Δόξα στην Ουκρανία». Κατόπιν οι Ρώσοι τον γαζώνουν, και μια φωνή ακούγεται να λέει στα ρωσικά «ψόφα, σκύλε».



Ο Ουκρανός αιχμάλωτος έχει γίνει ήδη σύμβολο στην Ουκρανία, με καλλιτεχνικές απεικονίσεις να τον παρουσιάζουν και σαν μάρτυρα με φωτοστέφανο, ενώ αντιπαραβάλλουν τη μεταχείρισή του με τη μεταχείριση που έχουν οι Ρώσοι αιχμάλωτοι από τις Ουκρανικές δυνάμεις.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες στο βίντεο

Russian criminals shoot Ukrainian POW. The last words of the Ukrainian warrior were: Слава Україні! Slava Ukraini (Glory to #Ukraine)



This is how the Russians treat 🇺🇦 POWs.



And this is how Ukrainians treat Russian prisoners of war.



We only can say: Heróyam slava pic.twitter.com/AYKbyzOMJk