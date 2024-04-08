Παναθηναϊκός: Δεύτερη σερί νίκη για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες

Στο καταλληλότερο σημείο της περιόδου φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός βρίσκει τη συνέπεια που τόσο του έλειψε το προηγούμενο διάστημα. Οι «πράσινοι» πέρασαν με 2-0 από το «Βικελίδης» απέναντι στον Άρη και σημείωσαν δεύτερη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από περίπου δύο μήνες.

Οι μεγάλες νίκες δεν έλειψαν από την ομάδα του Φατίχ Τερίμ το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο συνήθιζαν να υποβάλλουν τους φίλους τους σε… σκωτσέζικο ντους.

Ο Παναθηναϊκός είχε να κάνει σερί νικών από τις αρχές Φεβρουαρίου, όταν είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό 2-0 (4/2), τον Πανσερραϊκό 0-3 (11/2) για το πρωτάθλημα και τον ΠΑΟΚ 0-1 (14/2) στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου.

Έκτοτε και μέχρι χθες δεν είχε ντουμπλάρει νίκες. Μετά το 2-0 επί του Άρη στη Λεωφόρο ακολούθησε το 2-2 με τον ΟΦΗ και μετά το 1-3 επί του Ολυμπιακού το 2-3 από τον ΠΑΟΚ, μέχρι να έρθουν την περασμένη εβδομάδα οι κομβικής σημασίας νίκες απέναντι σε ΑΕΚ με 2-1 και Άρη με 0-2.

Κάπως έτσι, μέσα σε τέσσερις μέρες, η διαφορά του Παναθηναϊκού από την κορυφή μειώθηκε στους δύο βαθμούς και η ομάδα του Φατίχ Τερίμ, με δύο σερί παιχνίδια απέναντι στη Λαμία, έχει την ευκαιρία να συνεχίσει την αντεπίθεσή της με στόχο την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος μετά το 2010.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.