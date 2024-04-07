Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν «αιματηρό και δύσκολο» πόλεμο λέει ο πρόεδρος Χέρτσογκ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε πως ο στρατός δίνει μάχη για να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι που κρατουνται στη λωρίδα της Γάζας, όπου η χώρα του είναι αντιμέτωπη με έναν «αιματηρό και δύσκολο πόλεμο» που ξέσπασε πριν από έξι μήνες.

Οι δηλώσεις του Χέρτσογκ έγιναν λίγο αφού ο στρατός ανακοίνωσε πως βρήκε το πτώμα του ομήρου Ελάντ Κατζίρ, ο οποίος «σκοτώθηκε ενώ ήταν αιχμάλωτος στη Γάζα από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ».

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου με μια χωρίς προηγούμενο επίθεση μαχητών του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, οι οποίοι διείσδυσαν στο νότιο Ισραήλ από τη Γάζα.

«Αύριο (Κυριακή) στις 06:29 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα τιμήσουμε τους έξι μήνες από την απάνθρωπη τρομοκρατική επίθεση και τη φρικτή σφαγή», αναφέρει ο Χέρτσογκ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την προεδρία.

«Έξι μήνες έπειτα απ' αυτό το έγκλημα ενάντια στις αδελφές και τους αδελφούς μας, ενάντια στο κράτος μας, αυτό το έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα. Έξι μήνες ενός αιματηρού και δύσκολου πολέμου», προσθέτει υπογραμμίζοντας ότι ο στρατός μάχεται για να επιστρέψουν όλοι όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Περισσότεροι από 250 άνθρωποι είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης και μεταφερθεί στη Γάζα, όπου 129 εξακολουθούν να κρατούνται, από τους οποίους οι 34 είναι νεκροί, σύμφωνα με το στρατό.

«Έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου και ακόμα και σ' αυτές τις ημέρες έντασης, ξέρουμε πως έχουμε ένα στρατό που θα αντιταχθεί σε όλους τους εχθρους, κοντινούς ή μακρινούς», είπε ακόμα ο Χέρτσογκ.

Οι φόβοι για μια επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή εντάθηκαν περαιτέρω αφού το Ιράν υποσχέθηκε να απαντήσει στο θάνατο επτά Φρουρών της Επανάστασης, μελών του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στη Δαμασκό σε βομβαρδισμό του ιρανικού προξενείου που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.