Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα τερματίσει σταδιακά έως το τέλος του 2022 την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου και παραγώγων του, ανακοίνωσε μέσω Twitter ο Υπουργός Επιχειρήσεων Κουάσι Κουάρτενγκ, σε μια κίνηση που συνάδει με αντίστοιχες ενέργειες από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός σχολίασε ότι η σταδιακή αυτή μετάβαση θα δώσει στην αγορά, στις επιχειρήσεις και στις αλυσίδες προμήθειας πετρελαίου στη χώρα «υπεραρκετό χρόνο να αντικαταστήσουν τις ρωσικές εισαγωγές, οι οποίες αναλογούν στο 8% της ζήτησης στο ΗΒ».

Ο κ. Κουάρτενγκ κάλεσε τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αυτό το οκτάμηνο για να διασφαλίσουν μία ομαλή μετάβαση στη νέα πραγματικότητα, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν οι καταναλωτές.

Ανακοίνωσε επίσης τη σύσταση μια νέας Ομάδας Εργασίας για το Πετρέλαιο ώστε να υπάρχει συντονισμός της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις ενέργειας με σκοπό να στηριχτούν στην αναζήτηση εναλλακτικών παροχών πετρελαίου.

Πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικός παραγωγός πετρελαίου και πετρελαιοειδών, ενώ επιπλέον έχει σημαντικά αποθέματα. Σημείωσε επίσης ο υπουργός ότι υπάρχουν εισαγωγές από «αξιόπιστους» εταίρους, όπως οι ΗΠΑ, η Νορβηγία και χώρες του Κόλπου.

Ο κ. Κουάρτενγκ συνέχισε σημειώνοντας ότι η αγορά έχει ήδη αρχίσει να εξοστρακίζει το ρωσικό πετρέλαιο, με το 70% αυτού να μη βρίσκει αγοραστή.

Αναφορικά με το ρωσικό φυσικό αέριο, κατέληξε ο Υπουργός Επιχειρήσεων, το ΗΒ δεν εξαρτάται από αυτό, καθώς μόνο το 4% των αναγκών της χώρας καλύπτεται από ρωσικές εισαγωγές. «Εξετάζω επιλογές να τερματιστούν αυτές εντελώς», συμπλήρωσε.

