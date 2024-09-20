Σε ειδική τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία μας στη Ρώμη, ο εγγονός του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι παρέδωσε στην υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αρχαίο αγγείο που είχε δωρηθεί στον παππού του από την ελληνική κυβέρνηση, το 1953.

Ειδικότερα, πρόκειται για κρατήρα του 5ου αιώνα π.Χ., διατηρημένο σε άριστη κατάσταση, ο οποίος είχε δωρηθεί από τον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπάγο, στον Ιταλό ομόλογό του Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ελλάδα, σε ένδειξη φιλίας, μετά την απόφαση της Ιταλίας να επιστρέψει τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα.

Η κ. Μενδώνη ευχαρίστησε τον Πάολο Κάτι Ντε Γκάσπερι, απόγονο του Ιταλού χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργού, και του δώρισε ένα ακριβές αντίγραφο της Θεάς Αρτέμιδας, από την ζωοφόρο του Παρθενώνα, το οποίο βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Παράλληλα, ευχαρίστησε και την πρέσβη μας στην Ρώμη, Ελένη Σουρανή και τους συνεργάτες της, για τις προσπάθειες που οδήγησαν σε αυτή την μεστή σημασίας τελετή παράδοσης.

G7 Πολιτισμού

Σήμερα και αύριο, παράλληλα, η υπουργός Πολιτισμού συμμετέχει στη διάσκεψη της «G7 του Πολιτισμού», η οποία πραγματοποιείται στη Νάπολη. Εκτός από τις χώρες της ομάδας της G7, στη σύνοδο έχουν κληθεί να συμμετάσχουν η Ελλάδα, η Βραζιλία και η Ινδία.

Σε δήλωσή της προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Μενδώνη, αναφερόμενη στην επιστροφή του πολύτιμου αρχαίου κρατήρα στη χώρα μας, υπογράμμισε:

«Πρέπει να πω, κατ΄αρχή, ότι δεν πρόκειται για έναν συνηθισμένο επαναπατρισμό. Επαναπατρίζουμε, συνήθως, πολιτιστικά αγαθά τα οποία -με τον άλφα ή βήτα τρόπο- έχουν εξαχθεί παρανόμως από τη χώρα μας. Στον κόσμο υπάρχουν πάντοτε, βεβαίως, ευαισθητοποιημένοι πολίτες οι οποίοι επιστρέφουν οικειοθελώς, πλέον, πολιτιστικά αγαθά, αρχαιότητες, στην Ελλάδα, όπως και στην Ιταλία. Οι δυο χώρες μας έχουν συνεργαστεί πολύ και έχουν πετύχει σημαντικούς επαναπατρισμούς. Εδώ, όμως, η περίπτωση είναι διαφορετική. Ο κ. Ντε Γκάσπερι, εγγονός του Ιταλού πρωθυπουργού, επιστρέφει στην Ελλάδα έναν κλασσικό κρατήρα. Πρόκειται για ένα αγγείο του 5ου αιώνα, στο οποίο δεν υπάρχει η παραμικρή φθορά. Πιστεύοντας ότι παρά το γεγονός ότι αποτελεί οικογενειακό κειμήλιο(είχε δοθεί ως δώρο από τον πρωθυπουργό και στρατηγό Αλέξανδρο Παπάγο, στον Ιταλό πρωθυπουργό Ντε Γκάσπερι) όλοι αυτοί οι θησαυροί πρέπει να γυρίζουν στην γη που τους έχει γεννήσει, που τους έχει δημιουργήσει. Επομένως, πρόκειται για κίνηση κάτι περισσότερο από συμβολική. Δείχνει την παιδεία, την κουλτούρα ενός ανθρώπου που θεωρεί, πραγματικά, ότι ο πολιτισμός όχι μόνον ενώνει, αλλά ο οποίος αναγνωρίζει την τεράστια σημασία που έχει, το κάθε πολιτιστικό αγαθό, να βρίσκεται στα συμφραζόμενα στα οποία ανήκει».

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για την συμμετοχή της στην σύνοδο «G7 του Πολιτισμού», η οποία διεξάγεται στη Νάπολη, και για την ιδιαίτερη σημασία της πρόσκλησης που απευθύνθηκε στην χώρα μας, η Λίνα Μενδώνη απάντησε:

«Δεν θα μπορούσα να μην είμαι ικανοποιημένη. Είναι μια ξεχωριστή τιμή, η οποία γίνεται από την ιταλική προεδρία και από την ομάδα της «G7» στην πατρίδα μας. Τιμάται η Ελλάδα και τιμάται, ακριβώς, για την τεράστια προσφορά της στον δυτικό κόσμο».

«Ο πολιτισμός ενώνει. Παρά το ότι είναι μια βαθιά πολιτική έννοια- o καθ΄ένας, ανάλογα με τη στάση και την ιδεολογία του, μπορεί να δίνει και την σχετική απόχρωση- δεν παύει να λειτουργεί ως γέφυρα για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Μέσα από τον διάλογο για θέματα πολιτισμού, οι λαοί πετυχαίνουν να ζουν καλύτερα. Με συμφιλίωση, με πίστη σε αυτά που πρεσβεύει -εν τέλει- ο δυτικός, ο ελληνορωμαϊκός και ο ελληνικός πολιτισμός: ειρήνη, δημοκρατία, αλληλεγγύη», κατέληξε η κ. Μενδώνη.

