Τα σχέδιά της για την εξάλειψη της ευρωπαϊκής εξάρτησής της από τη ρωσική ενέργεια ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Ένωση.



Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα, η ΕΕ θα μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου κατά τα 2/3 φέτος και θα εξαλείψει τη συνολική της ανάγκη για ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο «πολύ πριν από το 2030».



Η ΕΕ διευκρινίσει ότι σχεδιάζει να εξαλείψει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο «διαφοροποιώντας τις προμήθειες φυσικού αερίου, μέσω υψηλότερων εισαγωγών LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριων) και μέσω αγωγών από μη Ρώσους προμηθευτές και μεγαλύτερου όγκου παραγωγής και εισαγωγών βιομεθανίου και ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου. και, μειώνοντας ταχύτερα τη χρήση ορυκτών καυσίμων στα σπίτια, τα κτίρια, τη βιομηχανία και το ηλεκτρικό σύστημα, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση, αυξάνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτροδότηση και αντιμετωπίζοντας τα σημεία συμφόρησης στις υποδομές».



Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τη Ρωσία για περίπου το 40% του φυσικού αερίου της. Η Ρωσία προμηθεύει επίσης περίπου το 27% του πετρελαίου που εισάγει η ΕΕ κάθε χρόνο.



Ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία μπορεί να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στη Γερμανία μέσω του αγωγού NordStream 1 ως αντίποινα για την απόφαση του Βερολίνου να μπλοκάρει το έργο του αγωγού NordStream 2.



Η ΕΕ ανακοίνωσε επίσης μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας που αντιμετωπίζει το μπλοκ εδώ και αρκετούς μήνες, οι οποίες κλιμακώνονται από τις ανησυχίες για διακοπή του εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων πιθανών προσωρινών πλαφόν στις τιμές και βραχυπρόθεσμης κρατικής ενίσχυσης σε εταιρείες που επηρεάζονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας.



Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούμε από το ρωσικό πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Απλώς δεν μπορούμε να βασιστούμε σε έναν προμηθευτή που ξεκάθαρα μας απειλεί. Πρέπει να δράσουμε τώρα για να μετριαστεί ο αντίκτυπος της αύξησης των τιμών της ενέργειας, να διαφοροποιήσουμε τον εφοδιασμό μας με φυσικό αέριο για τον επόμενο χειμώνα και να επιταχύνουμε τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια».



Η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Κάντρι Σίμσον τόνισε ότι η ΕΕ έχει «επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου» για τις υπόλοιπες εβδομάδες αυτού του χειμώνα, αλλά ότι «πρέπει να αναπληρώσουμε τα αποθέματά μας επειγόντως για το επόμενο έτος». Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα προτείνει έως την 1η Οκτωβρίου, η αποθήκευση φυσικού αερίου στην ΕΕ να έχει πληρωθεί έως και κατά τουλάχιστον 90%, πρόσθεσε.



We are too dependent on Russian fossils fuels.



We must ensure a reliable, secure and affordable supply of energy to European consumers.



With the #EUGreenDeal, we know how to get there.



But we need to move faster.



This is what RePowerEU is about.