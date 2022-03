«Θυμωμένο και απογοητευμένο» χαρακτήρισε ο διευθυντής της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν, όπως αναφέρει η δημοσιογράφος των National News, Joyce Karam στο twitter.

Σύμφωνα με τον ίδιο η εισβολή στην Ουκρανία θα σημάνει το πολιτικό του τέλος.

Προσθέτει δε ότι ο Μπερνς εκτιμά ότι έρχονται «άσχημες» εβδομάδες με τον Πούτιν να διπλασιάζει τις δυνάμεις του στην Ουκρανία και να αντιμετωπίζει σκληρή αντίσταση.

Μιλώντας στην ίδια ακρόαση, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών, Scott Berrier, υπολόγισε τις ρωσικές απώλειες μεταξύ 2.000-4.000 στρατιωτών.

Burns expects "ugly" few weeks ahead with Putin doubling down in Ukraine but facing fierce resistance.



Speaking at same hearing, DIA's Scott Berrier estimated Russian casualties between 2000-4000