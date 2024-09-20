Μπορεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ανακοίνωση της, να επιδιώκει να ρίξει τους τόνους μετά τις αντιδράσεις, που προκάλεσε η τιμωρία μαθητή στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών για το κινητό τηλέφωνο, αλλά από χθες ασχολείται, σύμφωνα με πληροφορίες του gnomip.gr, με ένα ακόμη περιστατικό που σημειώθηκε σε γυμνάσιο νότιων συνοικιών της Πάτρας.

Δύο μαθητές του σχολείου τιμωρήθηκαν με αποβολή μιας ώρας, καθώς ανάρτησαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (tik tok) βίντεο με περιεχόμενο μέσα από το σχολικό συγκρότημα.

Παρά το γεγονός ότι δεν «συνελήφθησαν» την ώρα της βιντεοσκόπησης, εν τούτοις «καρφώθηκαν» από την ανάρτηση που έγινε αργότερα και έπεσε στην αντίληψη καθηγητών του συγκεκριμένου συγκροτήματος.

Μετά την απόφαση για την ωριαία αποβολή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα το Συμβούλιο Καθηγητών για να επιληφθεί του περιστατικού και να λάβει περαιτέρω αποφάσεις.

Η ανακοίνωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναφορικά με το θέμα του Πειραματικού Γυμνασίου, στο Καστρίτσι, που ανέδειξε στο προχθεσινό της πρωτοσέλιδο η «ΓΝΩΜΗ», η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής:

Η Διεύθυνση του σχολείου ενήργησε εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου θεσμικού πλαισίου που αφορά μεταξύ άλλων στην απαγόρευση εμφανούς κατοχής ή/και χρήσης των κινητών στα σχολεία (ΦΕΚ 5130/2024: Θέματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων).

Η Διευθύντρια ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ, στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων, εφόσον υπήρξε γραπτή αναφορά από γονέα, είχε την υποχρέωση να ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη Διοίκηση του σχολείου. Διευκρινίζεται όμως ότι ουδέποτε ζητήθηκαν γραπτές εξηγήσεις.

Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση της ποιότητας του παιδαγωγικού έργου που επιτελείται στα σχολεία. Όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής και σχολικής κοινότητας ( ΔΔΕ -Διοίκηση σχολικών μονάδων – εκπαιδευτικοί- μαθητές- γονείς- κηδεμόνες- ασκούντες την επιμέλεια), οφείλουν να συνδράμουν στην εφαρμογή του προς όφελος των μαθητών.

Πηγή: skai.gr

