Η στρατιωτική διοίκηση της Ρωσίας είχε προβλέψει την εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή του Κουρσκ και είχε κάνει σχέδια για να την αποτρέψει εδώ και αρκετούς μήνες νωρίτερα, σύμφωνα με έγγραφα που έχει στη διάθεσή του ο ουκρανικός στρατός τα οποία και κατέλαβε από εγκαταλειμμένες ρωσικές θέσεις στην περιοχή.

Τα έγγραφα, που κοινοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα Guardian, αποκαλύπτουν επίσης ρωσικές ανησυχίες για το ηθικό στις τάξεις στο Κουρσκ, το οποίο εντάθηκε μετά την αυτοκτονία ενός στρατιώτη στο μέτωπο, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε «παρατεταμένη κατάθλιψη λόγω της θητείας του στον ρωσικό στρατό.»

Ο Guardian δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα των εγγράφων, αν και φέρουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ρωσικού στρατού. Στα τέλη Αυγούστου, ο Guardian συνάντησε την ουκρανική ομάδα ειδικών επιχειρήσεων που κατέλαβε το Κουρσκ, ώρες αφότου είχαν εγκαταλείψει το ρωσικό έδαφος. Η ομάδα είπε ότι είχε πάρει έγγραφα του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, της FSB και του στρατού από κτίρια στην περιοχή του Κουρσκ. Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά είναι έντυπες παραγγελίες που διανέμονται σε διάφορες μονάδες, ενώ άλλα είναι χειρόγραφα αρχεία στα οποία έχουν καταγραφεί συμβάντα και ανησυχίες σε συγκεκριμένες θέσεις. Οι πρώτες καταχωρίσεις χρονολογούνται στα τέλη του 2023, ενώ τα πιο πρόσφατα έγγραφα προέρχονται μόλις έξι εβδομάδες πριν η Ουκρανία ξεκινήσει την εισβολή της στην περιοχή του Κουρσκ στις 6 Αυγούστου.

Τα έγγραφα προέρχονται ως επί το πλείστον από μονάδες του 488ου Τάγματος Μηχανοκίνητων Τυφεκίων Φρουρών της Ρωσίας, και συγκεκριμένα από τον δεύτερο λόχο του 17ου Τάγματος.

Η εισβολή της Ουκρανίας στο Κουρσκ αιφνιδίασε τους δυτικούς εταίρους του Κιέβου και πολλούς στην ουκρανική ελίτ, καθώς ο σχεδιασμός είχε περιοριστεί σε πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων. Όμως τα ρωσικά στρατιωτικά έγγραφα περιέχουν μήνες προειδοποιήσεων για πιθανή εισβολή στην περιοχή και προσπάθεια κατάληψης της Σούτζα, μιας πόλης 5.000 κατοίκων που βρίσκεται τώρα υπό ουκρανική κατοχή για περισσότερο από ένα μήνα.

Ένα λήμμα από τις 4 Ιανουαρίου έκανε λόγο για «δυνατότητα για μια σημαντική ανακάλυψη στα κρατικά σύνορα» από ουκρανικές ένοπλες ομάδες και διέταξε αυξημένη εκπαίδευση ώστε να προετοιμαστούν για την απόκρουση κάθε επίθεσης. Στις 19 Φεβρουαρίου, οι διοικητές των μονάδων προειδοποιήθηκαν για τα σχέδια της Ουκρανίας για «ταχεία ώθηση από την περιοχή Σούμι προς το ρωσικό έδαφος, σε βάθος 80 χιλιομέτρων [50 μίλια], για τη δημιουργία ενός τετραήμερου "διάδρομου" πριν από την άφιξη των βασικών μονάδων του ουκρανικού στρατού με τεθωρακισμένα οχήματα».

Στα μέσα Μαρτίου, οι μονάδες στα σύνορα έλαβαν εντολή να ενισχύσουν τις αμυντικές γραμμές και να «οργανώσουν πρόσθετες ασκήσεις για την ηγεσία των μονάδων και ισχυρών σημείων σχετικά με τη σωστή οργάνωση της άμυνας» ως προετοιμασία για μια διασυνοριακή επίθεση της Ουκρανίας.

Στα μέσα Ιουνίου, υπήρξε μια πιο συγκεκριμένη προειδοποίηση για τα ουκρανικά σχέδια «προς την κατεύθυνση Yunakivka-Sudzha, με στόχο να τεθεί υπό έλεγχο η Sudzha», κάτι που όντως συνέβη τον Αύγουστο. Υπήρχε επίσης μια πρόβλεψη ότι η Ουκρανία θα επιχειρούσε να καταστρέψει μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Seym για να διαταράξει τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού στην περιοχή, κάτι που επίσης συνέβη αργότερα. Το έγγραφο του Ιουνίου ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές μονάδες που σταθμεύουν στο μέτωπο «είναι γεμάτες μόνο κατά 60-70% κατά μέσο όρο και αποτελούνται κυρίως από εφεδρεία με αδύναμη εκπαίδευση».

Όταν ήρθε η ουκρανική επίθεση στις 6 Αυγούστου, πολλοί Ρώσοι στρατιώτες εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και μέσα σε μια εβδομάδα η Ουκρανία είχε πάρει τον πλήρη έλεγχο της Σούτζα. «Έφυγαν τρέχοντας, χωρίς καν να εκκενώσουν ή να καταστρέψουν τα έγγραφά τους», είπε ένα μέλος της ομάδας ειδικών επιχειρήσεων που κατέσχεσε τους φακέλους.

Κατά τη διάρκεια της χαοτικής υποχώρησης της Μόσχας, οι ουκρανικές δυνάμεις συνέλαβαν εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους ήταν στρατεύσιμοι.

Τα έγγραφα δίνουν μια εικόνα για τις ρωσικές τακτικές μιλώντας για την ανάγκη δημιουργίας χαρακωμάτων και θέσεων δόλωμα για να μπερδευτούν τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνώρισης. Αναφέρουν επίσης ότι μερικοί στρατιώτες θα πρέπει να σταλούν στις θέσεις των δολωμάτων για να ανάψουν φωτιές τη νύχτα και να περπατήσουν με δάδες, και ότι η Ρωσία θα πρέπει να δημιουργήσει ραδιοφωνικές συνομιλίες σχετικά με τις θέσεις δόλωμα, με στόχο να αναχαιτιστεί. Δεν είναι σαφές εάν δημιουργήθηκαν ποτέ τέτοιες θέσεις.

Θαμμένα στη στεγνή, ελικοειδή επίσημη γλώσσα είναι σημάδια σοβαρών προβλημάτων με το ηθικό στο μέτωπο. «Η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τις αυτοκτονίες δείχνει ότι το ζήτημα των στρατιωτικών που πεθαίνουν ως αποτέλεσμα περιστατικών αυτοκτονίας παραμένει τεταμένο», αναφέρεται σε ένα λήμμα. Αφηγείται ένα περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα στις 20 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν ένας στρατιώτης μπήκε στο θερινό πλυντήριο σε φρουρά και αυτοπυροβολήθηκε στην κοιλιά.

Περαιτέρω οδηγίες για τη διατήρηση του ηθικού του στρατού έρχονται σε ένα έγγραφο χωρίς ημερομηνία, δακτυλογραφημένο που εξηγεί ότι οι στρατιώτες θα πρέπει να λαμβάνουν 5-10 λεπτά την ημέρα καθώς και μία ώρα μία φορά την εβδομάδα πολιτική διδασκαλία, «με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της πολιτικής, ηθικής και ψυχολογικής κατάστασης του προσωπικού».

