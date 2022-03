Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενές καυσίμων κοντά στο Κίεβο την Πέμπτη το βράδυ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η έκρηξη φαίνεται να οφείλεται σε ρωσικό βομβαρδισμό σε θέσεις του ουκρανικού στρατού.



Οι Ρώσοι φαίνεται να έπληξαν μία από τις τελευταίες αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην πρωτεύουσα.

Έως στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κατέστρεψε ένα μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο, το Orsk, που ήταν αγκυροβολημένο στο κατεχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις λιμάνι Μπερντιάνσκ, στην Αζοφική Θάλασσα.



❗️Russian army destroyed the last biggest fuel stock of Ukrainian army near Kiev.#UkraineWar pic.twitter.com/JkIMjekyBu