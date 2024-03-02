Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως προέβη σε 14 συλλήψεις σε σχέση με πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ και συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία περνούσαν χωρίς να εντοπισθούν από τα ATM και άλλες συσκευές και διακινούνταν και στην Ελλάδα.

«Τα χαρτονομίσματα που παράγονταν από την οργάνωση, ήταν χειροποίητα και πολύ υψηλής ποιότητας, καθώς χρησιμοποιούσαν ειδικά μελάνια, υδατογραφήματα και διάφορα στοιχεία σχεδιασμένα για να παρακάμπτουν τους μηχανισμούς εντοπισμού», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας Ελίσα Ρεμπόλο.

Με έδρες τη Νάπολη, τη Ρώμη και τη Βαρκελώνη, μια συμμορία προσώπων πακιστανικής καταγωγής διακινούσε τα χαρτονομίσματα στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως συνέλαβε διακινητές των πλαστών χαρτονομισμάτων στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και στο σταθμό λεωφορείων της πόλης. Και στις δύο περιπτώσεις είχαν στην κατοχή τους πλαστά χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 70.000 ευρώ.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Άρχισε τον περασμένο Νοέμβριο αφού μεγάλοι αριθμοί πλαστών χαρτονομισμάτων ανακαλύφθηκαν στη Βαρκελώνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

