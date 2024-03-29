Βρετανία: Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία έριξε από αέρος τρόφιμα στη Γάζα για δεύτερη φορά

Η Βρετανία έριξε από αέρος τρόφιμα στη Γάζα για δεύτερη φορά. Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία έριξε με αλεξίπτωτα περισσότερους από 10 τόνους βοήθειας -- η οποία περιλαμβάνει ρύζι, αλεύρι, λάδι, παιδικές τροφές, κονσέρβες και νερό -- στους πολίτες της Γάζας σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών.

Αεροσκάφος A400M της RAF απογειώθηκε από το Αμάν για να ρίξει τις προμήθειες κατά μήκος της ακτογραμμής του κατεστραμμένου από τον πόλεμο θύλακα στο πλαίσιο της διεθνούς αποστολής αγωγής της οποίας ηγείται η Ιορδανία.

Ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς δήλωσε ότι "το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει ό,τι μπορεί για να φθάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τρόφιμα στη Γάζα. Η σημερινή ρίψη από αέρος θα παράσχει περισσότερους από 10 τόνους τροφίμων σε πολίτες που έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ το προσωπικό της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και του βρετανικού στρατού για το ακατάβλητο έργο τους στην υποστήριξη αυτής της αποστολής. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για να παραδίδουμε βοήθεια από αέρος, δια θαλάσσης και ξηράς στη Γάζα".

Η RAF έριξε επίσης 10 τόνους τροφίμων στην περιοχή αυτή τη Δευτέρα.

Εν μέσω προειδοποιήσεων για επικείμενο λιμό στη σπαρασσόμενη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας, οι ρίψεις από αέρος πραγματοποιήθηκαν μετά τις πρόσφατες χερσαίες παραδόσεις 2.000 τόνων βρετανικής επισιτιστικής βοήθειας για τη σίτιση περισσοτέρων από 275.000 ανθρώπων στο παλαιστινιακό αυτό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

