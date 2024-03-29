Δύο ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν στην Οδησσό - Πέντε τραυματίες από συντρίμμια

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας κατέρριψε δύο ρωσικούς πυραύλους στην Οδησσό σήμερα το απόγευμα, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι, όμως τα συντρίμμια έπεσαν σε πολιτικές υποδομές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας 15χρονος ο οποίος βρισκόταν στο ύπαιθρο τη στιγμή της επίθεσης, ανέφερε ο δήμαρχος της Οδησσού Γκενάντι Τρουχάνοφ στην ανάρτησή του στο Telegram.

«Ο εχθρός ύπουλα κατευθύνει τα πυραυλικά πλήγματά του σε βιομηχανικές και κατοικημένες περιοχές της Οδησσού» ανέφερε στην ίδια εφαρμογή η στρατιωτική διοίκηση της νότιας Ουκρανίας.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει σκοπίμως αμάχους, ωστόσο πολλοί έχουν σκοτωθεί στις αεροπορικές επιδρομές της σε όλη την Ουκρανία. Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη αεροπορική επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας στις 22 Μαρτίου, σε «αντίποινα», όπως ανέφερε, για τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές επαρχίες που συνορεύουν με τα ουκρανικά εδάφη. Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να πλήττουν εγκαταστάσεις ενέργειας και αυτήν την εβδομάδα.

Η Μόσχα ενέτεινε τις προηγούμενες ημέρες τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων, που είναι γρηγορότεροι από τους συνηθισμένους πυραύλους πλεύσης και δυσκολότερο να καταρριφθούν. Δύο χρόνια μετά την εισβολή τους, οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν αργά και πλέον ελέγχουν περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

