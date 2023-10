Ποιος ήταν ο 45χρονος Τυνήσιος των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρεξέλλες - Σκόπευε να αρχίσει «ιερό πόλεμο»

Νεκρός έπεσε ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες έπειτα από ολονύχτιο ανθρωποκυνηγητό που είχαν εξαπολύσει για τη σύλληψή του οι αρχές του Βελγίου.

Δύο Σουηδοί δολοφονήθηκαν από την επίθεση του 45χρονου, που διέμενε παράνομα στο Βέλγιο, με καταγωγή από την Τυνησία,.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα για την ταυτότητα του δράστη των φονικών επιθέσεων πρόκειται για έναν ριζοσπαστικοποιημένο Τυνήσιο που ζήτησε άσυλο στο Βέλγιο τον Νοέμβριο του 2019.

Έχει ονομαστεί από τα βελγικά μέσα ενημέρωσης ως Αμπντεσαλέμ Λ και σύμφωνα με τον Βίνσεντ Βαν Κουίκενμπορν, υπουργό Δικαιοσύνης του Βελγίου, το αίτημα του δράστη για άσυλο το 2019 είχε απορριφθεί.

Voici ce que déclare dans une vidéo le probable terroriste de #Bruxelles : « Salutation islamique Allah Akbar. Je m’appelle Abdesalem Al Guilani et je suis un combattant d’Allah. Je suis de l’Etat islamique. On aime qui nous aime et on hait qui nous hait. Nous vivons pour notre… pic.twitter.com/hmjSq7HWBr

Ήταν γνωστός στην αστυνομία και ήταν ύποπτος για συμμετοχή σε εμπορία ανθρώπων και οι αναφορές των αρχών επισήμαναν ότι αποτελούσε κίνδυνο για την κρατική ασφάλεια.

Πληροφορίες που δόθηκαν στις βελγικές αρχές από ξένη κυβέρνηση που δεν κατονομάζεται αναφέρουν ότι ο άνδρας είχε ριζοσπαστικοποιηθεί και σκόπευε να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να διεξαγάγει ιερό πόλεμο.

Ωστόσο, λόγω ελλιπών στοιχείων οι βελγικές αρχές δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τις υποψίες και έτσι δεν χαρακτηρίστηκε ποτέ επισήμως ως επικίνδυνος.

The terrorist who killed two Swedes in Brussels was riding a motorcycle and brandishing an assault rifle while yelling "Allahu Akbar."#Brussels #BrusselsAttack #Brusselslockdown #brusselsUnderAttack #belgiumsweden #TerrorAttack #Swedes pic.twitter.com/gtYMJgptfp