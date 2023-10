Αξιωματούχος της Χαμάς στο Sky News: Δεν ξέρω πόσοι όμηροι είναι ακόμα ζωντανοί Κόσμος 12:54, 17.10.2023 linkedin

Ο Δρ Μπασέμ Ναΐμ, επικεφαλής πολιτικών και διεθνών σχέσεων της Χαμάς, είπε πως «δεν έχει ιδέα» για τον αριθμό των ζωντανών ομήρων