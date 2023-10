Ζούσε παράνομα στη Σουηδία ο τρομοκράτης των Βρυξελλών: «Δεν είναι θετικό αυτό» είπε ο Σουηδός πρωθυπουργός Κόσμος 13:31, 17.10.2023 linkedin

Ο δράστης των φονικών πυροβολισμών, με δύο νεκρούς Σουηδούς στις Βρυξέλλες, ήταν ένας 45χρονος Τυνήσιος που ζήτησε άσυλο στο Βέλγιο τον Νοέμβριο του 2019