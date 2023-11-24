Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την υποδοχή της πρώτης ομάδας των 13 ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθεί στις 4 μ.μ. σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια επιχείρηση που ονομάστηκε «Πύλη του Ουρανού».

"היום הוא תחילת האור בקצה המנהרה":

צה"ל השלים את היערכותו לקליטת החטופים השבים ארצה משטח רצועת

עזהhttps://t.co/L2Bh7NoM0Y pic.twitter.com/epxX27DtGn November 24, 2023

We have completed preparations to receive the released hostages upon their return to Israel from Gaza.



In coordination with government ministries and security authorities, we have prepared to quickly receive the released hostages and give them all the necessary support.



We… pic.twitter.com/ndbKEdGD1d — Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023

Μόλις απελευθερωθούν από τη Γάζα μέσω Αιγύπτου, οι όμηροι θα μεταφερθούν από τις Ισραηλινές δυνάμεις (IDF) στην αεροπορική βάση Χατζερίμ στο νότιο Ισραήλ για μια πρώτη υποδοχή, όπου θα υποβληθούν σε σύντομο σωματικό και ψυχικό έλεγχο όπως μεταδίδει το The times of Israel.

Σύμφωνα με το Sky news, όλοι οι όμηροι που θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς θα λάβουν ακουστικά ακύρωσης θορύβου, ανέφεραν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις.

Όπως είπαν τα ακουστικά θα κάνουν την "την πτήση ευκολότερη προσφεροντάς τους γαλήνη και ησυχία".

Φαίνεται ότι τα στρατεύματα έχουν ήδη ετοιμάσει παιχνίδια για να τα δώσουν στα παιδιά, με τον Ισραηλινό Στρατό να κυκλοφορεί φωτογραφίες και βίντεο με αρκουδάκια, βιβλία ζωγραφικής και μπάλες ποδοσφαίρου.

Ιατρικές ομάδες θα βρίσκονται επίσης σε κάθε ελικόπτερο που θα μεταφέρει τους ομήρους, όπως ανέφεραν.

«Το πλήρωμα του ελικοπτέρου που θα πάρει τους απελευθερωμένους ομήρους θα λάβει οδηγίες να εκτελέσει την αποστολή του με ευγένεια, σεμνότητα, υπομονή και κατάλληλη συμπεριφορά», προστίθεται.

«Το προσωπικό θα συστηθεί ονομαστικά με ορατό πρόσωπο και χαμόγελο, θα διατηρήσει οπτική επαφή και απόσταση, προκειμένου να επιτρέψει στους φροντιστές και τις ομάδες υποστήριξης να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ειδικότερα, ο στρατός έχει προετοιμάσει παράλληλα ψυχολόγους και ειδικούς ψυχικής υγείας για να υποδεχτούν τους ομήρους, πολλοί από τους οποίους αναμένεται να είναι παιδιά. Οι ειδικοί θα τους εξηγήσουν τι συνέβη στην κοινότητά τους στις 7 Οκτωβρίου, όταν πιστεύουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.

Οι IDF θα έχει τηλέφωνα για τους ομήρους ώστε να μπορούν να καλέσουν τους συγγενείς τους αμέσως μόλις φτάσουν στο Χατζερίμ.

Οι απελευθερωμένοι όμηροι θα παραμείνουν έως και δύο ώρες στο Χατζερίμ πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο, είτε με ελικόπτερο είτε με μίνι λεωφορείο.

Τα ελικόπτερα θα πετούν σε πιο αθόρυβη λειτουργία.

Όσοι χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα θα μεταφερθούν απευθείας από τα σύνορα σε νοσοκομείο, χωρίς να πάνε στο Χατζερίμ.

Οι οικογένειες των ομήρων περιμένουν στα νοσοκομεία, ενώ στην περιοχή έχουν κρατηθεί δωμάτια ξενοδοχείων.

«Έχουμε ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την υποδοχή των απελευθερωμένων ομήρων κατά την επιστροφή τους στο Ισραήλ από τη Γάζα», αναφέρουν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην twitter) οι Ισραηλινές δυνάμεις.

Όπως υπογραμμίζουν σε συντονισμό με τα κυβερνητικά υπουργεία και τις αρχές ασφαλείας, έχουν προετοιμαστεί να υποδεχτούν γρήγορα τους απελευθερωμένους ομήρους και να τους παράσχουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη.

«Έχουμε ετοιμάσει αρκετές τοποθεσίες αφιερωμένες στην αρχική τους υποδοχή, οι οποίες περιλαμβάνουν τις απαραίτητες ιατρικές προμήθειες. Μετά την αρχική υποδοχή και ιατρική περίθαλψη, θα συνεχίσουν στα νοσοκομεία όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Το νοσοκομείο παίδων Schneider συνέστησε οι όμηροι να παραμείνουν τουλάχιστον 48 ώρες υπό παρακολούθηση πριν απελευθερωθούν στο σπίτι.

Η ίδια διαδικασία θα διεξαχθεί τις επόμενες τέσσερις ημέρες για τους υπόλοιπους ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν από την αιχμαλωσία της Χαμάς. Περίπου 50 όμηροι - παιδιά, οι μητέρες τους και άλλες γυναίκες - πρόκειται να απελευθερωθούν εντός των τεσσάρων ημερών, κατά τις οποίες ο Ισραηλινός Στρατός σταματά τη στρατιωτική του εκστρατεία για την καταστροφή της Χαμάς στη Γάζα, με τρεις Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας να απελευθερώνονται σε αντάλλαγμα για κάθε όμηρο. Η τετραήμερη εκεχειρία μπορεί ενδεχομένως να παραταθεί για μία επιπλέον ημέρα για κάθε ομάδα 10 ακόμη ομήρων που απελευθερώνει η Χαμάς.

Το IDF σε ανακοίνωσή του ζητά από το κοινό να «δείξει υπομονή και ευαισθησία και να σεβαστεί το απόρρητο των απελευθερωμένων ομήρων και των οικογενειών τους» και να μην διακινήσει μη επαληθευμένες πληροφορίες.

