Black Friday: Απεργίες από εργαζομένους της Amazon σε όλη την Ευρώπη

Οι εργαζόμενοι της Amazon προχώρησαν σήμερα σε απεργιακές κινητοποιήσεις σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης καθώς οι διαδηλώσεις κατά των εργασιακών πρακτικών του αμερικανικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου κλιμακώθηκαν σε μία από τις ημέρες του χρόνου με τη μεγαλύτερη καταναλωτική κίνηση.

Η παγκόσμια εκστρατεία "Make Amazon Pay" (Κάντε την Amazon να πληρώσει), την οποία συντονίζει η διεθνής συνδικαλιστική ομοσπονδία UNI Global Union, δήλωσε ότι οι απεργίες και οι διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πάνω από 30 χώρες από τη λεγόμενη Black Friday έως και τη Δευτέρα.

Πολλές εταιρίες λιανεμπορίου μειώνουν τις τιμές τους για να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους την Black Friday, μία ημέρα μετά τη γιορτή των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Ενώ αρχικά ήταν γνωστή για τις ουρές των καταναλωτών που σχηματίζονταν έξω από μεγάλα πολυκαταστήματα στις ΗΠΑ, η ημέρα αυτή έχει πλέον αποκτήσει περισσότερο διαδικτυακό και διεθνή χαρακτήρα, κάτι που έχει τροφοδοτήσει εν μέρει η Amazon, η οποία φέτος προσφέρει δέκα ημέρες εκπτώσεων από τις 17 έως τις 27 Νοεμβρίου.

Στη Γερμανία, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Amazon με βάση τις πωλήσεις πέρυσι, περίπου 250 εργαζόμενοι σε αποθήκη της Λειψίας και περίπου 500 σε αποθήκη στο Ράινμπεργκ έκαναν απεργία, σύμφωνα με το συνδικάτο Verdi. Το συνδικάτο δήλωσε ότι η 24ωρη απεργία σε πέντε κέντρα εκτέλεσης παραγγελιών ξεκίνησε χθες τα μεσάνυχτα ζητώντας συμφωνία για συλλογικές συμβάσεις.

Εκπρόσωπος της Amazon στη Γερμανία δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν δίκαιους μισθούς, με τον αρχικό μισθό να ξεπερνά τα 14 ευρώ την ώρα, και έχουν πρόσθετα οφέλη. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα για τις παραδόσεις των παραγγελιών της Black Friday θα είναι αξιόπιστο και θα τηρηθεί.

Πάνω από 200 εργαζόμενοι πραγματοποιούν σήμερα απεργία στην αποθήκη της Amazon στο Κόβεντρι της Αγγλίας, στο πλαίσιο διαμάχης για τους μισθούς. Οι εργαζόμενοι ζητούν αύξηση μισθού στις 15 λίρες την ώρα. Εκπρόσωπος της Amazon στη Βρετανία δήλωσε ότι ο κατώτατος μισθός είναι μεταξύ 11,80 και 13 λιρών την ώρα ανάλογα με την τοποθεσία και ότι θα αυξηθεί στις 12,30 με 13 λίρες την ώρα από τον Απρίλιο του 2024. Η Amazon δήλωσε ότι η απεργία δεν θα προκαλέσει προβλήματα.

Το ιταλικό συνδικάτο CGIL προκήρυξε απεργία για σήμερα στην αποθηκευτική μονάδα στο Καστέλ Σαν Τζοβάνι, ενώ το ισπανικό συνδικάτο CCOO κάλεσε τους εργαζόμενους στην αποθήκη της Amazon και τις υπηρεσίες διανομής να πραγματοποιήσουν απεργία μίας ώρας σε κάθε βάρδια τη ερχόμενη Δευτέρα, γνωστή ως "Cyber Monday", που είναι η τελευταία ημέρα των 10ήμερων εκπτώσεων της Amazon.

Στόχο θα αποτελέσουν και οι θυρίδες αυτόματης παραλαβής δεμάτων της Amazon -- που βρίσκονται σε διάφορα σημεία από σιδηροδρομικούς σταθμούς έως σούπερ μάρκετ και χρησιμοποιούνται από πολλούς πελάτες.

Στη Γαλλία, η οργάνωση κατά της παγκοσμιοποίησης Attac καλεί τους ακτιβιστές να καλύψουν τις θυρίδες αυτές με αφίσες και κολλητικές ταινίες, δυσκολεύοντας έτσι τους διανομείς και τους πελάτες να τις ανοίξουν.

Η Attac, που χαρακτηρίζει την Black Friday ημέρα «εορτασμού της υπερπαραγωγής και υπερκατανάλωσης», δήλωσε ότι αναμένει η κινητοποίηση να είναι ευρύτερη σε σχέση με πέρυσι, όταν στοχοποιήθηκαν 100 θυρίδες της Amazon σε όλη τη Γαλλία.

Η Amazon παραμένει δημοφιλής στην Ευρώπη παρόλο που ανταγωνιστικές εταιρίες όπως η Shein και η Temu καταγράφουν γρήγορη ανάπτυξη. Η εφαρμογή της Amazon είχε 146 εκατ. ενεργούς χρήστες στην Ευρώπη τον Οκτώβριο, συγκριτικά με 64 εκατ. για τη Shein και 51 εκατ. για την Temu.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

