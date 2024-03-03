Πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας κατέρριψε drone των Χούθι

Το αντιτορπιλικό Caio Duilio (D554) του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού κατέρριψε χθες Σάββατο το απόγευμα drone των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Άμυνας υπογραμμίζεται ότι η κατάρριψη του έγινε σε «νόμιμη άμυνα» και ότι το τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα των Χούθι ίπτατο σε απόσταση περίπου έξι χιλιομέτρων από το ιταλικό πλοίο και κινείτο προς την κατεύθυνσή του.

Ο υπουργός άμυνας Γκουίντο Κροζέτο υπογράμμισε ότι «οι επιθέσεις των Χούθι αποτελούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επίθεση κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, από την οποία εξαρτάται η ιταλική οικονομία».

Οι επιθέσεις αυτές είναι μέρος «υβριδικού πολέμου ο οποίος χρησιμοποιεί κάθε δυνατότητα, όχι μόνον στρατιωτική, για να ζημιώσει κάποιες χώρες και να ευνοήσει άλλες», πρόσθεσε.

