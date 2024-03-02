Ένας υψηλόβαθμος ηγέτης των Χούθι δήλωσε ότι θεωρεί τον βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και την κυβέρνησή του υπεύθυνους για τη βύθιση του βρετανικής ιδιοκτησίας φορτηγού πλοίου Rubymar.

Ο Μοχάμεντ Άλι αλ-Χούθι, επικεφαλής της ανώτατης επαναστατικής επιτροπής των Χούθι στην Υεμένη, ανέφερε ακόμη στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Ο Σούνακ έχει μια πιθανότητα να ανακτήσει το Rubymar επιτρέποντας να μπουν στη Γάζα φορτηγά με βοήθεια».

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως το Rubymar, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση απο τους μαχητές Χούθι τον περασμένο μήνα, βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα και προειδοποίησε για μια «περιβαλλοντική καταστροφή» από το φορτίο λιπασμάτων του πλοίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

