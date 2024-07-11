Πληθαίνουν οι Δημοκρατικοί που καλούν δημόσια τον Μπάιντεν να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα

Ο βετεράνος βουλευτής των Δημοκρατικών Ερλ Μπλουμενάουερ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι ο Τζο Μπάιντεν «δεν πρέπει» να είναι ο υποψήφιος της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για το ένατο μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων -το δέκατο μέλος του Κογκρέσου- που ανήκει στους Δημοκρατικούς και καλεί δημόσια τον πρόεδρο να αποσύρει την υποψηφιότητα για την επανεκλογή του.

Νωρίτερα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής των ΗΠΑ Πίτερ Γουέλς κάλεσε χωρίς περιστροφές τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να «αποσυρθεί από την κούρσα» για τον Λευκό Οίκο, με άρθρο του που δημοσίευσε η εφημερίδα Washington Post.

«Τα τελευταία δεδομένα (σ.σ. των δημοσκοπήσεων) δείχνουν πως ο πολιτικός κίνδυνος για τους Δημοκρατικούς κλιμακώνεται. Πολιτείες οι οποίες ήταν άλλοτε οχυρά μας πλέον ρέπουν προς την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων», προειδοποίησε ο κ. Γουέλς.

Στο μεταξύ, ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, είπε σε ιδιωτικές συζητήσεις του με δωρητές της παράταξής του πως είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο να μην είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, πληροφορήθηκε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Δημόσια, ο κ. Σούμερ διαβεβαίωσε επανειλημμένα πως τάσσεται «υπέρ του Τζο».



Σε συνέντευξη της η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και εκ των κορυφαίων στελεχών του Δημοκρατικού κόμματος Νάνσι Πελόζι δεν πήρε θέση για το αν πρέπει να είναι υποψήφιος ο Μπάιντεν, λέγοντας ότι αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος. Όπως είπε όμως, τον προτρέπουμε όλοι να λάβει μια απόφαση επειδή ο χρόνος πιέζει".

