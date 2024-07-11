Οι ηγέτες των κρατών μελών του NATO αποφάσισαν χθες Τετάρτη η στρατιωτική βοήθεια που διαθέτουν στην Ουκρανία να φθάσει κατ' ελάχιστον τα 40 δισ. δολάρια τη «χρονιά που έρχεται» και να συνεχιστεί, αναφέρει το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου της Ουάσιγκτον.

«Έχουμε σκοπό να προσφέρουμε βασική χρηματοδότηση 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στην επόμενη χρονιά και να παρέχουμε βιώσιμα επίπεδα βοήθειας ασφαλείας ώστε η Ουκρανία να επικρατήσει» στον πόλεμο, αναφέρει το ανακοινωθέν των 32 κρατών μελών του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Το κείμενο γνωστοποιεί την επισημοποίηση και τον στενότερο συντονισμό της νατοϊκής βοήθειας στην Ουκρανία, δημιουργώντας σχήμα που βαφτίστηκε «Βοήθεια Ασφαλείας και Εκπαίδευση του NATO για την Ουκρανία» (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU) και τίθεται σε εφαρμογή αύριο Παρασκευή. Στο κείμενο υποστηρίζεται πως το NSATU «δεν θα καταστήσει, δυνάμει του διεθνούς δικαίου, το NATO μέρος της σύρραξης».

Παράλληλα, οι ηγέτες των 32 κρατών-μελών του NATO εξέφρασαν τη «βαθιά ανησυχία» τους για την «στρατηγική» συμμαχία της Ρωσίας και της Κίνας και κατήγγειλαν την «πολιτική και υλική υποστήριξη» που παρέχει κατ’ αυτούς το Πεκίνο στη Μόσχα στον πόλεμο στην Ουκρανία, απαιτώντας «να σταματήσει», αναφέρει το επίσημο τελικό ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής του οργανισμού στην Ουάσιγκτον.

«Η εμβάθυνση της στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, καθώς και οι προσπάθειές τους, οι οποίες εντείνονται, να αποσταθεροποιήσουν και να αναδιαμορφώσουν τη βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, είναι αιτία βαθιάς ανησυχίας», τονίζεται στο κείμενο του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

