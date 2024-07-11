Ο στρατός του Ισραήλ ολοκλήρωσε τις επιχειρήσεις του στη Σουτζάια

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη το βράδυ πως ολοκλήρωσαν τις «επιχειρήσεις» τους που εξαπέλυσαν την 27η Ιουνίου στη Σουτζάια, ανατολική συνοικία της πόλης της Γάζας όπου μαίνονταν έκτοτε βομβαρδισμοί και μάχες.

«Οι στρατιώτες (...) ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, η οποία διήρκεσε περίπου δύο εβδομάδες, στη ζώνη της Σουτζάιας», αναφέρει ανακοινωθέν τους.

Οι επιχειρήσεις επέτρεψαν να καταστραφούν «οκτώ σήραγγες» και να εξαλειφθούν «δεκάδες τρομοκράτες», καθώς επίσης και να καταστραφούν «βάσεις» και «παγιδευμένα ακίνητα», πρόσθεσε.

Η επίθεση στη Σουτζάια, στην οποία ενεπλάκησαν μονάδες των ειδικών δυνάμεων, επεκτάθηκε τη Δευτέρα σε κεντρικές συνοικίες της πόλης της Γάζας.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Γάζα, έκανε λόγο για «μεγάλες καταστροφές υποδομών» και κατοικιών στη Σουτζάια, που μετατράπηκε, όπως το έθεσε, σε «πόλη φάντασμα».

«Λέμε στον κόσμο, για εκατομμυριοστή φορά, ότι η πραγματικότητα στη Λωρίδα της Γάζας είναι τραγική και πρέπει να υπάρξει δράση των διεθνών οργανισμών και (οργανώσεων υπεράσπισης των) ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα χθες Τετάρτη οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέταξαν ολόκληρο τον πληθυσμό της πόλης της Γάζας να απομακρυνθεί εσπευσμένα από αυτή, διαμηνύοντας ότι «παραμένει επικίνδυνη ζώνη μαχών».

Στρατεύματα του Ισραήλ εξαπέλυσαν την 7η Μαΐου χερσαία επίθεση στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, που παρουσιαζόταν τότε ως το τελευταίο οχυρό του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, όμως έκτοτε, οι εχθροπραξίες επεκτάθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν σε βόρειους και κεντρικούς τομείς της Λωρίδας της Γάζας.

Ο πόλεμος, που διανύει τη 279η ημέρα του, εισήλθε την Κυριακή στον δέκατο μήνα του.

Έναυσμα ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκειά της, 116 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 42 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα τουλάχιστον 38.300 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά το υπουργείο Υγείας του θυλάκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

