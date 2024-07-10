Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, ένας ένθερμος Δημοκρατικός που εμπλέκεται στη συγκέντρωση χρημάτων για το κόμμα, απηύθυνε σήμερα η Τρίτη έκκληση στο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ των αμφιβολιών για την κατάσταση της υγείας του. .

«Τα πρωτοκλασάτα στελέχη των Δημοκρατικών (…), οι γερουσιαστές, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι άλλοι υποψήφιοι, που κινδυνεύουν να χάσουν τον Νοέμβριο, πρέπει να ζητήσουν από αυτόν τον πρόεδρο να αποσυρθεί οικειοθελώς», έγραψε ο ηθοποιός στο άρθρο του που δημοσιεύτηκε στους New York Times , υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι «αγαπάει τον Τζο Μπάιντεν».

«Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν. Ως γερουσιαστή. Ως αντιπρόεδρο και ως πρόεδρο. Τον θεωρώ φίλο και πιστεύω σε αυτόν. Πιστέψτε στον χαρακτήρα του. Πιστέψτε στο ήθος του. Τα τελευταία χρόνια, έχει κερδίσει πολλές από τις μάχες που αντιμετωπίζει τέσσερα» σημειώνει ο δημοφιλής ηθοποιός.



«Αλλά η μόνη μάχη που δεν μπορεί να κερδίσει είναι η μάχη ενάντια στο χρόνο. Κανείς μας δεν μπορεί. Είναι καταστροφικό να το λέμε, αλλά ο Τζο Μπάιντεν με τον οποίο ήμουν πριν από τρεις εβδομάδες στη συγκέντρωση κεφαλαίων δεν ήταν ο Μπάιντεν του 2010 με τον Τζο Μπάιντεν. Δεν ήταν καν ο Τζο Μπάιντεν του 2020. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που όλοι είδαμε στην τηλεμαχία» ξεκαθαρίζει.



«Ήταν κουρασμένος; Ναι. Ένα κρυολόγημα; μπορεί. Αλλά οι επικεφαλής των κομμάτων μας πρέπει να μην σταματήσουν να λένε ότι 51 άνθρωποι δεν είδαν αυτό που μόλις είδαμε. Είμαστε όλοι τόσο τρομοκρατημένοι από την προοπτική μιας δεύτερης θητείας Τραμπ που επιλέξαμε να αγνοήσουμε κάθε προειδοποιητικό σημάδι. Η συνέντευξη στον Τζορτζ Στεφανόπουλο ενίσχυσε μόνο αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ως Δημοκρατικοί, κρατάμε συλλογικά την αναπνοή μας ή χαμηλώνουμε την ένταση του ήχου κάθε φορά που βλέπουμε τον πρόεδρο, τον οποίο σεβόμαστε, να φεύγει από το Air Force One ή να πάει σε ένα μικρόφωνο για να απαντήσει σε μια μη προσχεδιασμένη ερώτηση».



«Ο Τζο Μπάιντεν είναι ήρωας. έσωσε τη δημοκρατία το 2020. Τον χρειαζόμαστε να το κάνει ξανά το 2024» καταλήγει ο Κλούνεϊ.



Η τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και εκ των κορυφαίων στελεχών του Δημοκρατικού κόμματος Νάνσι Πελόζι δήλωσε νωρίτερα ότι επαφίεται στο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποφασίσει εάν θα παραμείνει στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, μετά τις αμφιβολίες που εκφράζονται για την κατάσταση της υγείας του. .

Μετά την καταστροφική εμφάνιση του στην τηλεμαχία του Ιουνίου, απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ , ο Μπάιντεν επαναλαμβάνει συνεχώς ότι θα παραμείνει ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος, το οποίο ωστόσο φαίνεται διχασμένο.

Η Πελόζι, που εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη επιρροή στο κόμμα, είχε ήδη δηλώσει ότι είναι «θεμιτό» να αναρωτηθεί κανείς για την κατάσταση της υγείας του προέδρου και άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποφασίσει να αποσυρθεί.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

