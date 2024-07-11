Ισημερινός: Νέφος ηφαιστειακής τέφρας έπληξε τέσσερις κοινότητες

Νέφος ηφαιστειακής τέφρας που σχηματίστηκε εξαιτίας της έντονης δραστηριότητας στο Σανγκάι, ηφαίστειο στον κεντρικό Ισημερινό, έπληξε χθες Τετάρτη τέσσερις κοινότητες της χώρας, ανακοίνωσε επίσημη πηγή.

«Ελαφριές πτώσεις τέφρας αναφέρθηκαν στην επαρχία Τσιμποράσο, στα καντόνια Γουαμότε και Κουμαντά», ανέφερε μέσω X η Εθνική Γραμματεία Διαχείρισης Κινδύνων (SNGR).

«Πτώσεις τέφρας» αναφέρθηκαν σε άλλες δυο κοινότητες, στην επαρχία Γουάγιας, στη Ναρανχίτο και στη Μιλάγκρο, κατά μήκος των ακτών του Ισημερινού στον Ειρηνικό Ωκεανό, κάπου διακόσια χιλιόμετρα από τον κώνο του ηφαιστείου, πρόσθεσε αργότερα χθες η SNGR.

Σε αυτές τις τέσσερις κοινότητες ζουν κάπου 400.000 κάτοικοι.

Ακούστηκαν ισχυρές ηφαιστειακές εκρήξεις σε πέντε επαρχίες γύρω από το Σανγκάι, ως ακόμη και στην πρωτεύουσα Κίτο, ανέφεραν ΜΜΕ, κάνοντας λόγο περί «ασυνήθιστης» δραστηριότητας στο ηφαίστειο, με ως και 15 εκρήξεις το λεπτό για περίπου 19 ώρες.

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης εικονίζει αυτοκίνητα καλυμμένα από ηφαιστειακή τέφρα και αγρότες που καθαρίζουν τις καλλιέργειές τους.

Το Σανγκάι, που υψώνεται ως τα 5.230 μέτρα, βρίσκεται σε μόνιμη εκρηκτική δραστηριότητα από το 1628, σύμφωνα με τα δεδομένα του εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής (IG). Το νέφος τέφρας, που έφθασε σε υψόμετρο τριών χιλιομέτρων, μετακινείται προς «επαρχίες δυτικά του ηφαιστείου», προς τον δυτικό Ισημερινό, πρόσθεσε το IG.

Όπως και τα Σιέρα Νέγρα και Τσίλες-Σέρο Νέγρο, άλλα δυο ηφαίστεια, το Σανγκάι παρέμενε πάντως καταταγμένο σε κατάσταση κίτρινου συναγερμού, παρά την αύξηση της δραστηριότητας, ενώ το γειτονικό Ρεβενταδόρ βρισκόταν σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού.

Προχθές Τρίτη, το Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε πως κάτοικοι γειτονικών περιοχών άκουσαν «βρυχηθμούς» και «κρότους» εξαιτίας της δραστηριότητας του στρωσιγενούς ηφαιστείου, στην επαρχία Μορόνα Σαντιάγο, στον Αμαζόνιο, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την πρωτεύουσα Κίτο.

Το φαινόμενο, που έχει καταγραφεί και στο παρελθόν, οφείλεται σε ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που επιτρέπουν την μετάδοση των ήχων αυτών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η δραστηριότητα του Σανγκάι, που βρίσκεται σε εθνικό πάρκο, δεν προσελκύει γενικά προσοχή, διότι σπανίως επηρεάζει κατοικημένες περιοχές, αντίθετα με άλλο ηφαίστειο, το Τουνγκουράουα, στις πλαγιές του οποίου βρίσκονται κοινότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

