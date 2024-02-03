Δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν για την επίθεση των ΗΠΑ σε Συρία και Ιράκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει δώσει εντολή για στρατιωτικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις στο Ιράκ και τη Συρία που συνδέονται με τις ομάδες που επιτέθηκαν στις αμερικανικές δυνάμεις και δήλωσε ότι η "απάντηση" θα συνεχιστεί.

"Η απάντησή μας άρχισε σήμερα. Θα συνεχιστεί σε χρόνους και μέρη της επιλογής μας", ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Αλλά ας το γνωρίζουν αυτό όλοι όσοι μπορεί να επιδιώξουν να μας βλάψουν: Αν βλάψετε έναν Αμερικανό, θα απαντήσουμε" τόνισε ο κύριος Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

