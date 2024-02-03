Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπάιντεν για την επίθεση των ΗΠΑ σε Συρία και Ιράκ: Σε εκείνους που επιδιώκουν να μας κάνουν κακό, θα απαντήσουμε

"Η απάντησή μας άρχισε σήμερα. Θα συνεχιστεί σε χρόνους και μέρη της επιλογής μας", ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του.

Δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν για την επίθεση των ΗΠΑ σε Συρία και Ιράκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει δώσει εντολή για στρατιωτικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις στο Ιράκ και τη Συρία που συνδέονται με τις ομάδες που επιτέθηκαν στις αμερικανικές δυνάμεις και δήλωσε ότι η "απάντηση" θα συνεχιστεί.

"Η απάντησή μας άρχισε σήμερα. Θα συνεχιστεί σε χρόνους και μέρη της επιλογής μας", ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Αλλά ας το γνωρίζουν αυτό όλοι όσοι μπορεί να επιδιώξουν να μας βλάψουν: Αν βλάψετε έναν Αμερικανό, θα απαντήσουμε" τόνισε ο κύριος Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Μπάιντεν πλήγματα Συρία Ιράκ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark