Η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα πως παρακολουθεί με «ανησυχία» τις εξελίξεις στη γειτονική Υεμένη και κάλεσε σε «αυτοσυγκράτηση», μετά τα πυραυλικά πλήγματα των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον των ανταρτών Χούθι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το βασίλειο «παρακολουθεί με ανησυχία τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και τα πλήγματα σε ορισμένο αριθμό εγκαταστάσεων» στην Υεμένη, σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, καλώντας σε «αυτοσυγκράτηση» και κρίνοντας πως πρέπει να «αποφευχθεί η κλιμάκωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

