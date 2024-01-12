Μπάιντεν: "Δεν θα διστάσω να διατάξω τη λήψη περαιτέρω μέτρων"

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την ικανοποίησή για τα «επιτυχή» πυραυλικά πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη εναντίον θέσεων και εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν.

Ο κ. Μπάιντεν ανέφερε πως αυτή η «αμυντική» επιχείρηση διεξήχθη σε αντίδραση στις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και είχε την «υποστήριξη» της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά και της Ολλανδίας.

«Τα πλήγματα αυτά έγιναν σε άμεση αντίδραση στις άνευ προηγουμένου επιθέσεις των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα — συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βαλλιστικών πυραύλων κατά πλοίων για πρώτη φορά στην ιστορία», τόνισε ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

«Οι επιθέσεις αυτές έθεσαν σε κίνδυνο (σ.σ. στρατιωτικό) προσωπικό των ΗΠΑ, εργαζόμενους του εμπορικού ναυτικού και εταίρους μας, το διεθνές εμπόριο, κι απείλησαν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», σημείωσε.

Παράλληλα διεμήνυσε πως δεν θα «διστάσει» να διατάξει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την προστασία ανθρωπίνων ζωών και των εμπορικών ροών

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησής του είπε πως τα πλήγματα είχαν «συγκεκριμένα» στόχο «υποδομές» από τις οποίες εξαπολύονται «πύραυλοι», «drones», καθώς και «ραντάρ».

Επανέλαβε εξάλλου την αμερικανική θέση ότι το Ιράν είναι «από τους βασικούς αν όχι ο βασικός υποστηρικτής» του κινήματος των σιιτών ανταρτών και τους παρέχει τόσο οπλισμό, όσο και πληροφορίες προς χρήση στις επιθέσεις τους.

«Ακρίβεια»

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, έχουν «ιστορικά ιδιαίτερη ευθύνη στην υπεράσπιση» των σημαντικών θαλασσίων οδών του διεθνούς εμπορίου.

Σημείωσε πως ο πρόεδρος Μπάιντεν ζήτησε την 1η Ιανουαρίου από την ομάδα του που είναι αρμόδια για την εθνική ασφάλεια να ετοιμάσουν στρατιωτικές «επιλογές» και πρόσθεσε πως αποφάσισε να προχωρήσει στα πλήγματα μετά την «περίπλοκη» επίθεση των Χούθι την 9η Ιανουαρίου.

Εκείνη την ημέρα, 18 drones και τρεις πύραυλοι των ανταρτών καταστράφηκαν από τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά, το βρετανικό πολεμικό HMS Diamond και μαχητικά αεροσκάφη που απονηώθηκαν από το αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower.

Ανώτερος αξιωματικός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είπε σε δημοσιογράφους ότι «στοχοποιήσαμε πολύ συγκεκριμένες δυνατότητες σε πολύ συγκεκριμένες τοποθεσίες με πυρομαχικά ακριβείας», κατά τρόπο ώστε «να μειωθεί ο κίνδυνος παράπλευρων απωλειών» — με τον όρο αυτό ο στρατός των ΗΠΑ αναφέρεται σε θανάτους ή τραυματισμούς αμάχων.

«Τα πλήγματα αυτά έγιναν σε άμεση αντίδραση στις άνευ προηγουμένου επιθέσεις των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα», σημείωσε ο κ. Μπάιντεν, κάνοντας λόγο για συνολικά «27 επιθέσεις» που έπληξαν «πάνω από 50 χώρες» και ανάγκασαν «πάνω από 2.000 πλοία» να αλλάξουν πορεία για να αποφύγουν αυτή τη θαλάσσια περιοχή.

Ο αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στο ότι πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση καταβλήθηκαν, κατ’ αυτόν, εντατικές διπλωματικές προσπάθειες.

«Προειδοποίηση»

Θύμισε πως μαζί με άλλα κράτη, οι ΗΠΑ απηύθυναν πρόσφατα «προειδοποίηση χωρίς περιστροφές» στους αντάρτες και ότι προχθές Τετάρτη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση με την οποία αξίωσε να σταματήσουν «αμέσως» τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Στόχος μας παραμένει να αποκλιμακώσουμε τις εντάσεις και να αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε εξάλλου ανακοίνωση Τύπου των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά, της Δανίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Κορέας και της Βρετανίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αμερικανική προεδρία.

Λίγο καιρό αφού ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης και υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως και η Χαμάς, διεμήνυσαν πως θα βάζουν στο στόχαστρο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα αν έχουν οποιαδήποτε «σχέση» με το Ισραήλ, φρενάροντας την κίνηση των πλοίων.

Ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, αντέδρασαν αναπτύσσοντας πολεμικά πλοία στην περιοχή κι ανακοινώνοντας τον Δεκέμβριο την ίδρυση ναυτικού συνασπισμού με αποστολή την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι στη θαλάσσια περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας, από όπου διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Ορισμένες μεγάλες ναυτιλιακές αποφεύγουν πλέον εντελώς την περιοχή, κάτι που αυξάνει τα κόστη των μεταφορών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Ανταπόδοση

Ο ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος είπε πως σκοπός ήταν να «μειωθεί» η δυνατότητα των Χούθι να πλήττουν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, πρόσθεσε όμως πως δεν θα «εξέπληττε» την Ουάσιγκτον το ενδεχόμενο οι αντάρτες να ανταποδώσουν τα πλήγματα.

Η Ερυθρά Θάλασσα δεν είναι —κάθε άλλο— το μόνο καυτό σημείο στην περιοχή για τις ΗΠΑ, που υποστηρίζουν σθεναρά το Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς.

Από τον Οκτώβριο αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ και στη Συρία έχουν γίνει στόχος 130 επιθέσεων, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς στη Συρία κι άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο της δράσης εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από διεθνή συνασπισμό που συγκροτήθηκε το 2014.

Την περασμένη εβδομάδα, ηγέτης φιλοϊρανικής ένοπλης οργάνωσης σκοτώθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη, σε αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα, το οποίο προκάλεσε αγανάκτηση στην ιρακινή κυβέρνηση, η οποία βασίζεται στην υποστήριξη φιλοϊρανικών παρατάξεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

