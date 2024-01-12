«Οι ΗΠΑ και η Βρετανία πρέπει να προετοιμαστούν να πληρώσουν ακριβά και να υποστούν βαριές συνέπειες για την επίθεση αυτή», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών των Χούθι, Χουσέιν αλ Έζι, σύμφωνα με ΜΜΕ των σιιτών ανταρτών, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα βρετανικές και αμερικανικές δυνάμεις, κατά εγκαταστάσεων των σιιτών ανταρτών, στην Υεμένη. «Η χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστια επίθεση από αμερικανικά και βρετανικά πλοία, υποβρύχια και αεροσκάφη», πρόσθεσε

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους σιίτες αντάρτες, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εξαπέλυσαν πυραυλικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, και άλλες πόλεις που ελέγχουν οι Χούθι.

Η «αμερικανική επίθεση με βρετανική συμμετοχή» έπληξε τη Σανάα, τη Χοντάιντα, τη Σαάντα και την Τάιζ. Στο στόχαστρο μπήκαν αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις, πρόσθεσε το δίκτυο.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα και στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Χοντάιντα μετέδωσαν πως άκουσαν πολλές εκρήξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

