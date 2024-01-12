Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε ότι η βρετανική βασιλική πολεμική αεροπορία, επιχειρώντας στο πλευρό των ΗΠΑ, με την υποστήριξη της Ολλανδίας, του Καναδά και του Μπαχρέιν, εξαπέλυσε «στοχευμένα πλήγματα» εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Είχε προηγηθεί εχθές το βράδυ έκτακτο υπουργικό συμβούλιο στη Βρετανία, κατά το οποίο, ο Ρίσι Σούνακ ενημέρωνε τους υπουργούς του για τις επικείμενες επιθέσεις των βρετανικών και αμερικανικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρίσι Σούνακ ενημέρωσε μεταξύ άλλων και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ "για πιθανή στρατιωτική δράση".

Ο βρετανός πρωθυπουργός είχε επίσης εχθές, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ συζήτησαν για τον αντίκτυπο που θα έχουν οι επιθέσεις αυτές στην παγκόσμια ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένης της διώρυγας του Σουέζ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως "το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να αναλαμβάνει δράση για την υπεράσπιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται στη θάλασσα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

