Δικαστήριο της Γουατεμάλας καταδίκασε χθες Δευτέρα βαρόνο των ναρκωτικών να εκτίσει 808 χρόνια κάθειρξης για τη σφαγή δεκαπέντε υπηκόων Νικαράγουας και υπηκόου Ολλανδίας το 2008.

To dικαστήριο της ομώνυμης πρωτεύουσας επέβαλε αυτή την ποινή στον Ριγομπέρτο Ντανίλο Μοράλες αφού τον έκρινε ένοχο για συνέργεια στις δολοφονίες.

Το δικαστήριο διευκρίνισε πως καταδίκασε τον Μοράλες να εκτίσει 50 χρόνια κάθειρξης για κάθε φόνο και άλλα οκτώ χρόνια κάθειρξης για σύσταση και συμμορία.

Στην πραγματικότητα, πάντως, η νομοθεσία στη Γουατεμάλα ορίζει πως ουδείς μπορεί να εκτίσει πάνω από 50 χρόνια κάθειρξη.

Ο Μοράλες, 37 ετών, συνελήφθη το 2022, έπειτα από 13 χρόνια που παρέμενε φυγόδικος.

Η δίκη άρχισε τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με την εισαγγελία, λεωφορείο που εισήλθε στη Γουατεμάλα από τη Νικαράγουα και μετέφερε τα θύματα αναχαιτίστηκε από φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών.

Πίστευαν πως μετέφερε επίσης ναρκωτικά· όταν διαπίστωσε πως δεν αλήθευε αυτό, εκτέλεσαν τους ταξιδιώτες προτού κάψουν τα πτώματα σε χώρο που ανήκε στον Μάρβιν Μοντιέλ.

Άλλα οκτώ πρόσωπα, ανάμεσά τους άλλος φερόμενος ως ηγέτης δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, ο Μάρβιν Μοντιέλ Μαρίν, και η σύζυγός του Σάρα Κρους, καταδικάστηκαν για την ίδια υπόθεση να εκτίσουν ποινές κάθειρξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

