Πύραυλοι που έπληξαν σήμερα το πρωί το Κίεβο και το Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπου ένα κτίριο κατοικιών καταστράφηκε εν μέρει, προκάλεσαν τον τραυματισμό ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο πόλεων.

Στο Χάρκοβο, «σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, παιδιά τραυματίσθηκαν από θραύσματα υαλοπινάκων και μια γυναίκα τραυματίσθηκε επίσης», ανακοίνωσε ο τοπικός αξιωματούχος Σέρχιι Μπολβίνοφ, ενώ τουλάχιστον δύο τραυματίες αναφέρθηκαν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης.

Στο Κίεβο, ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο έγραψε στην πλατφόρμα Telegram: «Εκρήξεις στην πόλη! Λεπτομέρειες αργότερα. Μην φεύγετε από τα καταφύγια!».

Ο Σέρχιι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, και η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας, στην οποία ανήκει η πρωτεύουσα, ανέφεραν μέσω των καναλιών τους στην πλατφόρμα Telegram πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ανέλαβαν δράση για να αποκρούσουν την πυραυλική επίθεση της Ρωσίας.

Incredible video of Kh-101 penetrating Ukraine's ADs and hitting the target in Kiev.

H/T @simpatico771 pic.twitter.com/NGBIImxUnv — IamFed (@IamFed2) January 23, 2024

«Ισχυρές εκρήξεις, το σπίτι μας ... έτρεμε», έγραψε στο λογαριασμό της στην Telegram η βουλευτής Ιρίνα Γκερασένκο.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς πως άκουσαν κύματα εκρήξεων στο Κίεβο και γύρω απ' αυτό.

Ο Πόπκο δήλωσε ότι αυτοκίνητα έπιασαν φωτιά κατά την επίθεση στην περιφέρεια Σβιάτοσιν του Κιέβου, δυτικά από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ έγραψε επίσης στην Telegram πως η Ρωσία στοχοθέτησε και την πόλη του.

«Πλήττουν και πάλι το Χάρκοβο - σημειώθηκαν ήδη αρκετές εκρήξεις», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

