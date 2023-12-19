Ιταλία Άγρια δολοφονία 27χρονης από πρώην σύντροφό της

Μια ακόμη γυναικοκτονία προκαλεί οργή και πένθος στην Ιταλία. Η εικοσιεπτάχρονη Βανέσα Μπάλαν, μητέρα δυο μικρών παιδιών, η οποία ζούσε έξω από την πόλη Τρεβίζο, στην περιφέρεια Βένετο, δολοφονήθηκε με τουλάχιστον επτά μαχαιριές, έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και τα μέχρι τώρα στοιχεία των ερευνών, ο δράστης φέρεται να είναι ένας άνδρας σαράντα ενός ετών, με καταγωγή από το Κόσοβο, με τον οποίο η Βανέσα παλαιότερα είχε δεσμό και πριν από δυο μήνες τον είχε καταγγείλει για «stalking», εισβολή στην προσωπική της ζωή και καταδίωξη.

Η ιταλική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση Rai μετέδωσε ότι ο άνδρας έσπασε την πόρτα του σπιτιού της άτυχης γυναίκας με σφυρί και την τραυμάτισε θανάσιμα στον θώρακα.

Την αστυνομία και το ασθενοφόρο κάλεσε ο ένοικος του διπλανού σπιτιού, ενώ ο άνδρας της Βανέσα Μπαλάν, ο οποίος αρχικά ανακρίθηκε ως ύποπτος, είναι σε κατάσταση σοκ.

Ο δράστης καταζητείται σε όλη την βόρεια Ιταλία, από αστυνομικούς και καραμπινιέρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

