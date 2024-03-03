Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε χθες Σάββατο την έκκλησή του προς τους Δυτικούς συμμάχους της χώρας του για την παράδοση περισσότερων και πιο γρήγορα συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, μετά και τις ρωσικές επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή σε ένδεκα ανθρώπους, οι οκτώ από τους οποίους στην Οδησσό.

Ένας από τους βασικούς εταίρους του Κιέβου, η Γερμανία, είναι αντιμέτωπη με κρίση, αφού το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε «την υποκλοπή» συνομιλιών μεταξύ Γερμανών αξιωματικών του στρατού οι οποίοι συζητούσαν απόρρητα ζητήματα αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ στην Οδησσό ρωσικό πλήγμα εναντίον εννιαώροφης πολυκατοικίας προκάλεσε τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο παιδιά τριών ετών και τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο. Εξάλλου οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι δύο είναι παιδιά.

«Αυτές οι επιθέσεις δεν έχουν κανένα νόημα από στρατιωτική άποψη (….) πρόκειται για εκφοβισμό ο οποίος έχει στόχο αποκλειστικά να καταστρέψει ζωές, να προκαλέσει φόβο», κατήγγειλε ο Ζελένσκι.

«Είναι τρομακτικό», δήλωσε η Νατάλια, μια κάτοικος της συνοικίας όπου σημειώθηκε το πλήγμα. «Οι ζημιές είναι μεγάλες, υπάρχουν σπασμένα τζάμια, αυτοκίνητα…».

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα πολυώροφο κτίριο εντελώς κατεστραμμένο.

«Ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας»

Παράλληλα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στις περιοχές της Χερσώνας, του Χαρκόβου και της Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

«Η καθυστέρηση στην παράδοση όπλων στην Ουκρανία, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας για την προστασία του λαού μας, οδηγεί, δυστυχώς, σε τέτοιου είδους απώλειες. Η Ουκρανία δεν ζητεί τίποτε άλλο από αυτό που είναι απαραίτητο για να προστατεύσει ζωές», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «είναι αδύνατο να κατανοήσει» «τα εσωτερικά πολιτικά παιγνίδια ή τις διαφορές μεταξύ των εταίρων (του Κιέβου) που περιορίζουν την άμυνά του» έναντι της Ρωσίας.

Έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου ο Ζελένσκι καλεί καθημερινά τους Δυτικούς συμμάχους του να προσφέρουν πιο γρήγορα στο Κίεβο στρατιωτική βοήθεια, κυρίως πυρομαχικά, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικά αεροσκάφη.

Ωστόσο η αμερικανική βοήθεια παραμένει μπλοκαρισμένη στο Κογκρέσο, ενώ οι Ευρωπαίοι, οι δυνατότητες παραγωγής όπλων των οποίων είναι περιορισμένες, καθυστερούν να παραδώσουν στην Ουκρανία τις οβίδες που της υποσχέθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Η νίκη έναντι της Ρωσίας «εξαρτάται από εσάς», είχε τονίσει πριν μερικές ημέρες ο Ζελένσκι απευθυνόμενος στους Δυτικούς συμμάχους του.

Σε αυτό το πλαίσιο μεγάλης πίεσης το Βερολίνο ανακοίνωσε χθες Σάββατο την έναρξη έρευνας μετά τη δημοσιοποίηση στη Ρωσία απόρρητων συνομιλιών Γερμανών αξιωματικών του στρατού αναφορικά με τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία, μια «πολύ σοβαρή υπόθεση», σύμφωνα με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού εκτίμησε ότι η Μόσχα, δημοσιεύοντας τις υποκλαπείσες συνομιλίες, επιδιώκει να «εκφοβίσει» τη Γερμανία προκειμένου να αρνηθεί να παραδώσει στην Ουκρανία του πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Taurus, τους οποίους ζητεί.

Ρωσική προέλαση

Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, τα μισά δυτικά όπλα παραδίδονται στο Κίεβο με καθυστέρηση.

Το πρόβλημα αυτό προστίθεται στην κούραση των στρατιωτών στο μέτωπο έπειτα από δύο χρόνια πολέμου και απέναντι σε ένα πιο πολυάριθμο ρωσικό στρατό.

Η Ουκρανία προχωρά ωστόσο τακτικά σε επιθέσεις με drones στις περιοχές που ελέγχει η Ρωσία.

Η Ρωσία δηλώνει ότι κατέστρεψε 38 αμερικανικά drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι απέτρεψε τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή «επίθεση 38 drones», τα οποία καταστράφηκαν «όλα» πάνω από την Κριμαία.

Το προηγούμενο βράδυ η ρωσική εθνοφρουρά είχε επισημάνει ότι «η συντριβή ενός drone» «πιθανόν» ευθυνόταν για πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνοικία της Αγίας Πετρούπολης εξαιτίας της οποίας χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους «περίπου 100 άνθρωποι».

Η Αγία Πετρούπολη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, βρίσκεται περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Στο μέτωπο οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κερδίσει κάποια εδάφη τις τελευταίες ημέρες, καταλαμβάνοντας πολλά μικρά χωριά στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, και αναγκάζοντας τους Ουκρανούς να αναδιοργανώσουν τη γραμμή άμυνάς τους στην περιοχή.

«Η κατάσταση στο μέτωπο παραμένει δύσκολη, αλλά ελεγχόμενη», σχολίασε χθες ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι αφού επισκέφθηκε στρατεύματα στο μέτωπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.